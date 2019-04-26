Kakikaturist Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden karikatürist Sunder Erdoğan (67) Kaş’ta son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun süredir solunum yolu rahatsızlığı çektiği öğrenilen Sunder Erdoğan, Antalya’daki özel bir hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Erdoğan’ın cenazesi kılınan Cuma namazının ardından, Gökseki mezarlığında toğrağa verildi.
20 yıldır Kaş’ta yaşıyordu
1952 yılında İstanbul’da doğan Sunder Erdoğan, 1971 yılında çizerliğe başladı. 1975 yılından itibaren Cağaloğlu’ndaki dergi ve yayınlarda çizer olarak çalıştı. Güldürü Üretim Merkezi’nin yanı sıra, çocuk dergilerinde kısa anlatımlı tarihi öyküler çizdi. Milliyet Gazetesi’nden emekli olduktan sonra, 1998 yılında eşi ressam Ülkü Erdoğan ile Kaş’a yerleşti. 2011 yılında eşiyle birlikte Kaş Kültürevi’nde ‘Camaltı Resimleri ve Guaj’ adıyla sergi açtı.
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