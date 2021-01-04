Kaktüs bakımı, sulaması, budaması, çoğaltması nasıl yapılır?

Ev bitkilerinin faydalarını öğrendikten sonra, büyük bir hevesle bitki yetiştiriciliğine merak sarmış olabilirsiniz. Ancak tescilli bir çiçek katiline dönüşmeden önce, evinizin her köşesinde kolaylıkla yetiştirebileceğiniz kaktüslerle acemiliğinizi üzerinizden atabilirsiniz. Estetik görünümleriyle dekorasyonunuzun ayrılmaz bir parçası olacak kaktüslere biraz özen göstermeniz yeterli. Şimdi hazırsanız "Kaktüs bakımı nasıl olur?" sorusunu birlikte cevaplayalım.

Kaktüs Bakımı

Kaktüsün çöl ve kızgın güneşi çağrıştırması hiç de şaşırtıcı değil. Çizgi filmlerde görmeye alıştığımız büyük gövdeli, dikenli kaktüsler doğal olarak çölde yetişir. Kaktüslere aynı zamanda ılıman ormanlarda ve tropikal bölgelerde de rastlamak mümkün. Doğal yaşam alanı neresi olursa olsun, evde kaktüs bakımı için bazı basit kurallara uymanız yeterli.

İç mekanda kaktüs yetiştirirken bitkinin güneş ihtiyacını karşılamanız gerekiyor. Gün ışığını cömertçe paylaşan balkon ve pencere önleri, kaktüs yetiştirmek için en ideal ortamı sağlar.

Kaktüsler diğer ev bitkilerinden farklı olarak kum karışımlı topraklara ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle kaktüslere özel hazırlanmış toprak karışımları kullanmaya özen gösterin.

Özel kaktüs toprağı bulamıyorsanız torf ve ponza taşı karışımı da kullanabilirsiniz. Ancak tercihiz bu yönde olursa kaktüslerinizi düzenli olarak gübrelemeyi unutmayın.

Kaktüs bakımında saksı seçimi, en az toprak seçimi kadar önemli rol oynar. Kaktüsler için bitki köklerinin çürümesine engel olan drenaj delikli saksılar seçmeye özen gösterin.

Karbondioksidi emerek nefes almamız için taze oksijen sağlayan kaktüsler, havasız ortamlardan hoşlanmazlar. Hava akımına maruz kalmayacak şekilde kaktüslerinizin bulunduğu odayı sık sık havalandırmayı unutmayın.

Kaktüs Bakımı ve Sulaması

Kaktüsler doğada su ihtiyaçlarını yağmur suyu ile giderirler. Elbette şehir hayatında bitkileri sulamak için yağmur suyu kullanmamız mümkün değil. Ancak özellikle kaktüs gibi doğal olarak suyu gövdesinde biriktiren bitkiler için kullandığımız suyun niteliği oldukça önemli.

Kireçli ve sert musluk suları kaktüsleri sulamak için uygun olmaz. Kaktüslerinizi sularken çeşme suyu kullanacaksanız suyunuzun sertliğini öğrenmeniz faydalı olabilir.

Kaktüslerinizi klorlu suyun zararlarından korumak istiyorsanız, pet şişe sularını kullanabilirsiniz.

Kaktüsler fazla suyu sevmez. Aşırı sulamanın yol açacağı çürümeleri engellemek için büyük sulama kapları yerine su spreylerini tercih edin. Kaktüs toprağının nemini parmağınızla kontrol ettikten sonra toprağı spreyleyerek nemlendirin.

Güneş ışınlarının kuvvetli olmadığı sabah saatleri kaktüslerinizi sulamak için idealdir. Sulamayı 10:00-16:00 saatleri arasından yapmaktan kaçının.

Kaktüs Bakımı ve Çoğaltılması

Büyümeye hevesli kaktüslerinizi çoğaltmanız da mümkün. Sağlıklı bir kaktüsten filizlenen yavrulardan yeni kaktüsler yetiştirebilirsiniz.

Kaktüsten ayırmak istediğiniz dolgun ve sağlıklı yavruyu elinizle koparın ya da bir makas yardımıyla kesin.

Ayırdığınız yavru kaktüsü düz bir şekilde yatırarak birkaç gün bekletin. Böylece ana bitkiden ayrılan kısım hafifçe kabuklaşacaktır. Bitkiden kopardığınız kısmın kabuk tutmasına izin vermeden ekerseniz, yeni kaktüsünüz tutmaz ve çürür.

Kabuk tutmuş küçük kaktüs yavrusunu yeni saksıya yerleştirin, dik durmasını sağlamak için toprağı ellerinizle bastırarak sıkılaştırın.

Spreyli bir şişe yardımıyla sadece toprağı nemlendirecek kadar birkaç kez su püskürtün.

Çoğalttığınız bu yeni kaktüsü bol güneş alan bir pencere önüne yerleştirerek köklenmesine yardımcı olun.

Kaktüs Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Bazı türleri haricinde kaktüslerin büyük bir çoğunluğu çiçek açar. Normal şartlarda sağlıklı bir kaktüs yılda sadece bir kez çiçek açar.

Çiçek açan türden bir kaktüse sahipseniz, çiçeklenebilmesi için dönemsel bakımlarını ihmal etmeyin.

Kaktüsünüzü, kış aylarında dinlenmesine olanak sağlayacak şekilde yerleştirip sulayın.

İlkbaharda kaktüsünüzü daha ılık bir ortama taşıyarak tomurcuklanmasını teşvik için ek besin kullanın.

Yazın gelişiyle birlikte kaktüsünüzü dış mekana alarak, doğal güneş ışığından faydalanmasını sağlayıp çiçek açmasına yardımcı olabilirsiniz.

Kaktüs Bakımı Püf Noktaları

Havasızlığa alışkın olmayan kaktüsler için en ideal ortamı balkonlar sunar. İlkbahar, yaz ve sonbahar aylarında balkonunuzda yetiştirdiğiniz kaktüsleri kışın iç mekana taşıyabilirsiniz.

İç mekana taşıdığınız kaktüsleriniz için nemli mutfak havası en uygun seçeneklerden biri olabilir. Kaktüslerinizi mutfağınızda yetiştirmeyi tercih ederseniz güneş alan bir köşeye koyduğunuzdan emin olun. Ayrıca mutfağın nemli havası toprağın nem ihtiyacını karşılamasına yardımcı olacağından sulama sıklığınızı ve miktarını mutlaka azaltın.

Kaktüsler aktif büyüme zamanları olan ilkbahar ve yaz aylarında daha fazla suya ihtiyaç duyarlar. Bu aylarda bitkinizi yeterince suladığınızdan emin olun. Kaktüslerin dinlenme zamanı olan kış aylarında su ihtiyaçları neredeyse yok denecek kadar azalır.

Kaktüs yetiştirirken kışın yapılan aşırı sulama en yaygın hatalar arasında yer alır. Aşırı sulama bitkinizin köklerini çürüterek kaktüsünüzün ölmesine neden olur. Bu nedenle kış aylarında bitkinizi toprağı dokunulamayacak kadar kuru ve sert olduğunda sulamaya özen gösterin.

Kaktüsünüzün tek bir yöne doğru büyüdüğünü fark ederseniz düzenli aralıklarla döndürebilirsiniz. Böylece güneş ışığından eşit derece faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

Satın aldığınız kaktüsü eve getirir getirmez yeni bir saksıya dikmeyin. Çürüme riskini azaltmak için kaktüs köklerinin etrafındaki toprağı temizleyerek birkaç gün kurumaya bırakın.

Dört-beş gün sonra üçte bir oranında ponza taşı karıştırılmış toprağa kaktüsünüzü ekerek bir-iki gün su vermeyin. Sonrasında sadece bir kez sulayarak kaktüsünüzü evinizde uygun ortama yerleştirin. Bu yöntemle kaktüsünüzün adaptasyon gücünü arttırabilirsiniz.

Uzun süredir büyümediğini düşündüğünüz bir kaktüsünüz varsa, saksısından çıkararak köklerini inceleyin. Köklerinde çürüme yoksa kaktüsünüz için yenilenme zamanı gelmiş olabilir. Toprağını tazeleyip saksısını yeniledikten sonra bitkinizin yerini değiştirmeyi deneyin.

Kaktüs Türleri

Kaktüs mü sukulent mi; işte bütün mesele bu! Söz konusu ev bitkileri olduğunda akla ilk gelen seçeneklerden biri olan sukulentler, kaktüs türlerinden sadece bir tanesi. Basitçe dikensiz kaktüs olarak nitelendirebileceğimiz sukulentler, kaktüs familyasının en gözde üyeleri arasında yer alıyor. Kaktüs türleri arasından en bilinenleri euphorbia, altın fıçı kaktüsü, tavşan kulağı kaktüsü ve diken inciri kaktüsü olarak sayılabilir. Diğer kaktüs türleri ve bakımı konusunda da hassas davranmanız, bu türlere uygun bakım süreçlerine uyum sağlamanız gerekir.

