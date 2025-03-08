Sanatında ustalaşmış bir kadın: 20 yıl içinde 100'den fazla sergi açmış…

Giresun'un tek kadın ahşap oyma ve kakma sanatçısı olma unvanına sahip olan Filiz Uzun Demir, açtığı kurslarla da birçok yeni usta yetiştirdi. Sanat yolculuğuna Giresun Halk Eğitim Merkezi'ndeki kurslarla adım atan ve ardından Gazi Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü'nden mezun olan Demir, yıllar içinde sanatsal yeteneğini keşfederek, her geçen gün kendini daha da geliştirerek önemli bir başarıya imza attı.

“GAZİ ÜNİVERSİTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON BÖLÜMÜ OKUDUM”

Filiz Uzun Demir, "Giresun Halk Eğitim Merkezi’nde aldığım kursların ardından Gazi Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon Bölümü'nde eğitimini tamamladım. Bu sanata duyduğum merak beni hep ileriye taşıdı. Her geçen yıl yeteneğimi keşfettim ve geliştirdim. Bu alanda kendimi geliştirirken birçok farklı şehre giderek hem teknik bilgi hem de sanatsal becerilerimi arttırdım" dedi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN UNVAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı unvanını aldığını da ifade eden Demir, "Merakım sonucu Giresun’da başladığım yolculuğum sayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Ahşap Kakma Sanatçısı" unvanı verildi. Ayrıca, usta öğretici olarak Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla birçok kişiye bu sanatı öğretme fırsatı buldum. Giresun’da tek kadın kakma sanatçısı olarak başladım ve yıllar içinde bu sanatı hem Giresun’a hem de tüm Türkiye'ye tanıttım" ifadelerini kullandı.

“BU SANATI KÜLTÜR MİRASI OLARAK DA YAŞATIYORUM”

Eserlerinde genellikle geleneksel Türk motiflerine yer veren Filiz Uzun Demir, aynı zamanda yaşadığı şehri yansıtan figürler ve yerel simgelerle halk kültürüne de katkı sağlıyor. Ahşap oymacılığı ve kakma sanatında kendine özgü bir dil geliştirdiğini ifade eden Demir, "Bu sanatı sadece bir meslek olarak görmüyorum, aynı zamanda bir kültür mirası olarak da yaşatıyorum. Bu sanatın çok geniş bir yelpazesi var. Hem minyatür hem de doğa temalı tablolarla farklı alanlarda eserler üretiyorum" şeklinde konuştu.

“YURT DIŞINDA SERGİ AÇARAK, SANATI TANITMAYA ÇALIŞTIM”

20 yıl içinde 100'den fazla sergi açan Filiz Uzun Demir, eserleriyle sadece Türkiye’nin dört bir yanını değil, yurtdışını da gezdiğini söyledi. Demir, "İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin yanı sıra yurtdışında da sergi açarak, sanatı tanıtmaya çalıştım. Eserlerimde geleneksel hat sanatı ile birlikte yöresel motifleri birleştiriyorum. Bu sayede yaşadığım şehri ve kültürünü tanıtmak adına önemli bir katkı sağlıyorum. Aynı zamanda davet edildiğim üniversitelerde seminerler vererek bu sanat dalını gelecek nesillere tanıtmak için çaba harcıyorum" ifadelerini kullandı.

“BAŞARIYA GİDEN YOL SABIR, AZİM VE TUTKUDAN GEÇER”

Sosyal medya bağımlılığının günümüzdeki olumsuz etkilerine de dikkat çeken Demir, "Günümüz gençliği sosyal medyada çok zaman harcıyor, bu da kişisel gelişimi olumsuz etkiliyor. Bunu aşmanın yolu, her bireyin içinde bir yetenek keşfetmesi ve buna yönelmesidir. Sanatla ilgilenen herkes, sadece eser üretmekle kalmaz, aynı zamanda kendini bulur ve gelişir. Başarıya giden yol sabır, azim ve tutkudan geçmektedir" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır