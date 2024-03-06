Kakulenin faydaları nelerdir? Kakule hangi hastalığa iyi gelir, günde ne kadar tüketilmelidir?

Kakule bitkisinin en önemli özelliklerinden biri tüm sene boyunca yeşil renkte kalmasıdır. Kakule bitkisi sağlık yönünden de oldukça önemli bir bitki çeşididir. Sıklıkla tohum kısımları kullanılan kakulenin yapraklarından ise yağı elde edilmektedir. Yemeklere, tatlılara veya içeceklere farklı bir lezzet katan kakulenin sağlık açısından da önemli yararları bulunmaktadır.

Kakulenin faydaları nelerdir?

Çok senelik bir bitki türü olarak tanımlanan kakulenin bilimsel ismi elettaria cardamomum şeklindedir. Sıklıkla tohum kısımları baharat olarak kullanılan bu bitkinin insan sağlığı yönünden birçok önemli yararı mevcuttur. Ayrıca bünyesinde C vitamini, A vitamini, B6 vitamini gibi vitaminlerin yanı sıra çinko, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, sodyum gibi çeşitli minerallerde barındırmaktadır. Dünya genelinde en pahalı baharat türlerinden biri olan kakulenin faydaları ise genel olarak şu şekildedir:

Bünyesinde potasyum bulunduğu için kan basıncını düzenlemede etkilidir.

Antibakteriyel niteliğinden kaynaklı ağız içerisinde oluşma ihtimali bulunan bakterileri engeller.

İçerdiği magnezyum minerallerinden kaynaklı kan şekeri değerlerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur.

Sindirim sistemi sağlığını korur, gaz, hazımsızlık veya kabızlık gibi sorunların ortadan kalkmasında etkin bir rol oynar.

Bağışıklık destekleyici özelliği mevcuttur.

Kakule içerisinde erkeklik hormonunu olumlu yönde etkileyen sineole isminde bir madde bulunur. Bu maddeden kaynaklı kakule cinsellik açısından oldukça önemlidir.

Kanser hastalıklarına karşı iyileştirici etkisi vardır.

Ağız kokusunu giderici ve hafızayı güçlendirici özellikleri bulunur.

Bağırsaklarda oluşan parazitleri yok etme özelliği, siyah kakule faydaları arasındadır.

Solunum sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır. Nefes almayı kolaylaştırıcı özelliğe sahiptir.

Kakule hangi hastalığa iyi gelir?

Kakulenin insan sağlığı bakımından pek çok yararı olduğu bilinmektedir. Kan basıncını düzenleyici etkisi sayesinde kolesterol değerlerini kontrol altına alır. Ağız sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunan kakule aynı zamanda bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Vücutta biriken zararlı toksinlerin hızlı bir şekilde vücuttan uzaklaşmasını sağlayan kakule, ayrıca grip, soğuk algınlığı gibi üst solunum yollarını olumsuz etkileyen rahatsızlıklardan da korumaktadır.

Bunun yanı sıra kakule kanserli hücrelere karşı daha sağlıklı hücrelerin gelişmesinde de büyük bir rol oynamaktadır. Kanser türlerinden biri olan karaciğer kanserini engelleyici etkisi de mevcuttur.

Sakinleştirici bir etkiye sahip olan kakule, uykusuzluk probleminin giderilmesinde de etkilidir. Bu noktada kakule çiğnenir mi konusu karşımıza çıkabilir. Bu bitkinin tohum kısımları çiğnenebilir özelliğe sahiptir.

Kakule günde ne kadar tüketilmeli?

Kakule bitkisinin tohum kısımları baharat olarak yemeklere, çeşitli içecek türlerine, tatlılara eklenerek tüketilmektedir. Bunun dışında toz formu ve çay formu da bulunmaktadır. Bu noktada kakule nasıl tüketilir konusunu detaylandırmak önemlidir. Toz formunda olanlar genellikle bal ile tatlandırılarak gün içerisinde en az fazla 2 defa tüketilebilir. Çay formunda olanlar ise gün içerisinde 1 bardak kadar içilebilmektedir.

Bunun dışında hamur işlerine lezzet katmak amacıyla da kullanılan kakule, aynı zamanda kahve gibi içecek çeşitlerine aroma vermesi amacıyla da kullanılmaktadır. Kakule hem aroması hem de kokusuyla öne çıkan önemli baharatlardan biridir.

xKakule çayı nasıl yapılır?

Kakule bitkisinin birçok farklı kullanım biçimi vardır. Bu kullanım şekillerinden biri de çay formunda olanıdır. Çay yapımında çoğunlukla kakule tozu ya da bitkinin tohumları tercih edilmektedir. Bir bardak kadar su kaynatılır ve sonrasında içerisine 1 çay kaşığı kadar kakule tozu ilave edilir. Tozu kullanılmıyorsa 3 tane kakule tohumu eklenebilir. Sonrasında 10 dakika kadar demlenmesi için bekletilmelidir. Gün içerisinde 1 fincan kadar içilmesi tavsiye edilmektedir. Gerekli miktarın aşılması durumunda istenmeyen yan etkiler görülebilir.

Kakuleyi kimler kullanamaz?

Kakule sağlık açısından önemli yararlar sağlayan bitki çeşitlerinden biridir. Ancak her bitki türünde olduğu gibi bu bitkiyi de fazla tüketmemek gerekir. Doğru oranda tüketildiğinde birçok önemli fayda sağlayan bu bitki, fazla kullanıldığında ise sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bu sağlık sorunlarından biri de mide üzerindeki olumsuz etkileridir.

Kakule sindirim sistemine yararlı olan bir bitki olmasına rağmen aşırı derece tüketildiğinde mideyle ilgili sorunların artmasına neden olabilir. Mide yanması gibi problemler, kakule zararları arasında yer alır.

Ayrıca kronik rahatsızlığı olanların, gebelerin ve emzirme döneminde olanların, alerjik bünyeye sahip olanların kakuleyi tüketmeden önce uzman bir hekim görüşü alması önemlidir. Bunun yanı sıra safra kesesi taşı ile böbrek taşı rahatsızlığı olanların bu bitkiyi tüketmesi tavsiye edilmemektedir.





