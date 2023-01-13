Çeşitli kutlamaların yapıldığı Kalanda'a kısa bir zaman kaldı. Kalandar'ın birinci günü, Miladi Takvim'e göre Ocak ayının 14. gününe denk gelir. Karadeniz Bölgesinde, özellikle Trabzon ve Gümüşhane illerinde bu gecenin önemi vardır. Peki Kalandar nedir, ne demek? 2023 Kalandar ne zaman başlayacak, nasıl kutlanır? İşte detaylar...

KALANDAR NE ZAMAN?

Kalandar, ocak ayının 13'ünü 14'üne bağlayan gecede kutlanır. Her sene kutlanan bu günün ilk gününde, başkasının evine gidilmez. Yeni yılın bu ilk gününde eve ilk olarak, uğurlu olduğu sınanmış kişinin gelmesi beklenir.

KALANDAR NASIL KUTLANIR?

Karadeniz bölgesine ait bir geleneğin ismi olan Kalandar'ın ilk gününde kimsenin evine gidilmez, eve ilk gelen kişinin de uğurlu olduğuna inanılır.

Kalandar geleneğine göre bir annenin ilk çocuğu ile başka bir annenin en son çocuğunun da içlerinde olduğu 7 kişi ev ev gezerek su, tuz ve un toplar. Evler gezilirken annelerden birinin ilk çocuğu ile başka bir annenin son çocuğu hiç konuşmaz. Eğer çocuklar konuşursa, evleri baştan gezmeleri gerekir.

Çocukların topladıkları malzemelerle hamur yoğrulur ve pişirilir. Pişen hamura kolos veya golot denir. Pişmiş hamuru yiyen kişinin o gece rüyasında evleneceği kişiyi göreceği söylenir.



