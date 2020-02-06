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Kalben: 'Artık bir erkek gibi düşünmek istemiyorum'

06.02.2020 20:16 | Son Güncelleme

"Kadınların savunma taktikleri" serimizin altıncı bölümünde, müzisyen Kalben gençliğinde "kadın olmaktan utanan" biri olarak yeni yeni kadın kimliğiyle barıştığından bahsediyor. Esra Yalçınalp'in haberi.

Kalben: 'Artık bir erkek gibi düşünmek istemiyorum'

https://www.youtube.com/watch?v=EpGPLDrpiFA

"Kadınların savunma taktikleri" serimizin altıncı bölümünde, müzisyen Kalben gençliğinde "kadın olmaktan utanan" biri olarak yeni yeni kadın kimliğiyle barıştığından bahsediyor.

Büyürken kendini topluma kabul ettirebilmek için Kalben olduğu kadar "Kemal" de olduğunu, erkek gibi davranmaya çalıştığını ve 34 yaşında bu konularla nasıl hesaplaştığını anlatıyor.

"Kadınların savunma taktikleri" başlıklı video serimizde, kadınların maruz kaldıkları olumsuz erkek davranışları ve düşünme biçimlerine karşı korunmak için geliştirip uyguladıkları günlük "savunma taktikleri"ni ele alıyoruz.

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