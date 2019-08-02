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Kalbi 100 dakika durdurulan Somalili kız sağlığına kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 22:24 | Son Güncelleme

Somali'de yaşayan ve İzmir'de kalp ameliyatı yapılan Amino Fıqı: "Doktorlar sayesinde iyileşmiş olarak ülkeme dönüyorum. Bundan sonra hayatıma sağlıklı olarak devam edeceğim" - Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Onur Işık: "Ameliyatta hastanın kalbinden çıkan damarların yeri düzeltildi, akciğere giden damardaki darlık giderildi. Kalbindeki delik kapatılarak, akciğere giden atardamarın kapağı onarıldı. Hastanın kalbi bu işlemler esnasında 100 dakika durduruldu"

İZMİR (AA) - Doğuştan kalp hastalığı bulunan Somalili Amino Fıqı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı kalp ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yaşayan 17 yaşındaki Fıqı, kalp hastası olarak dünyaya geldi. Sık sık rahatsızlanıp baygınlık geçiren Amino Fıqı'yı ailesi, Somali'deki Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Doktorlar, yaptıkları muayenede genç kızın kalp ameliyatı olması gerektiğine karar verdi. Önce yakınlarının bulunduğu Kütahya'daki bir sağlık kuruluşuna gelen Fıqı, buradan da ameliyatın yapılacağı SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çocuk Kalp Cerrahisi uzmanları Doç. Dr. Onur Işık ve Doç. Dr. Muhammet Akyüz tarafından 4 saat süren operasyonla kalbindeki sorunlar giderilen Amino Fıqı, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek ülkesine döndü.

- "Doktorlarıma teşekkür ederim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fıqı, sağlık sorunları nedeniyle çok zor günler yaşadığını belirtti.

Hastanede gördüğü güler yüz ve ilgiden çok mutlu olduğunu belirten Amino Fıqı, "Beni sağlığıma kavuşturan başta doktorlarıma ve tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde iyileşmiş olarak ülkeme dönüyorum. Bundan sonra hayatıma sağlıklı olarak devam edeceğim." ifadesini kullandı.

- "Kalp ameliyat esnasında 100 dakika durduruldu"

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Onur Işık da hastalarına yaptıkları ilk tetkiklerde kalbinde çift çıkımlı sağ ventrikül tespit ettikleri bilgisini paylaştı.

Operasyonun 4 saat sürdüğünü aktaran Işık, şunları kaydetti:

"Kalpten çıkan iki büyük damarın birinin sağdan, diğerinin solda çıkması gerekirken damarların her ikisi de kalbin sağ tarafından çıkmaktaydı. Akciğere giden damarda 'Pulmoner Stenoz' dediğimiz ağır derecede darlık mevcuttu. Aynı zamanda da kalbinde delik vardı. Ameliyatta hastanın kalbinden çıkan damarların yeri düzeltildi, akciğere giden damardaki darlık giderildi. Kalbindeki delik kapatılarak, akciğere giden atardamarın kapağı onarıldı. Hastanın kalbi bu işlemler esnasında 100 dakika durduruldu."

Doç. Dr. Işık, Fıqı'nın tedavi süresinde emeği geçen Anestezi, Çocuk Yoğun Bakım ve Çocuk servislerinde görevli sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu da hastanelerinde her türlü çocuk ve erişkin kalp ameliyatını başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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izmir kalp ameliyatı SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştrıma Hastanesi Somali

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