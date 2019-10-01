HABER

Kalbi duran hasta, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndü

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.10.2019 11:44 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu kalbi duran 68 yaşındaki Ümit Kaya, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde doktorların 1 saatlik kalp masajı sonrasında hayata döndü.Çiçekdağı’ndaki evinden çıktıktan sonra kalp krizi geçiren Ümit Kaya’yı gören komşuları 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Kalbi duran hasta, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndü

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu kalbi duran 68 yaşındaki Ümit Kaya, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde doktorların 1 saatlik kalp masajı sonrasında hayata döndü.
Çiçekdağı’ndaki evinden çıktıktan sonra kalp krizi geçiren Ümit Kaya’yı gören komşuları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Çiçekdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya’ya ilk müdahale burada yapıldı. Kaya, daha sonra Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. Çiçekdağı Devlet Hastanesi’nde ve ambulans içerisinde yol boyunca yaklaşık yarım saat Kaya’ya kalp masajı yapıldı. Daha sonra Yozgat Şehir Hastanesi’ne kalbi durmuş vaziyette gelen Kaya’ya burada da yarım saat boyunca kalp masajı yapıldı. Toplam bir saatlik kalp masajının ardından Kaya, yeniden hayata döndürüldü. 2 ay gibi bir sürenin ardından sağlığına kavuşan Kaya, taburcu edildi.

“Kalbi durmuş halde hastaneye geldi”
Ümit Kaya’nın kalbi durmuş bir vaziyette Yozgat Şehir Hastanesi’ne geldiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Özkan Vural, o anları şöyle anlattı:
“Ümit Amca bize 2 ay kadar öncesinde kalbi durmuş bir şekilde gelmişti. Çiçekdağı Devlet Hastanesi’nde yarım saat kalp masajı yapılan hasta ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi’ne kalbi durmuş bir şekilde gelmişti ve yarım saat kadar da biz kalp masajı yaptıktan sonra hastayı anjiyografi işlemine aldık. Hastanın tamamen tıkalı olan bir damarını başarılı bir işlemle açtık ve 2 ay boyunca takip ettiğimiz hastamızı bugün sağlıklı, kendi işlerini yapabilecek gündelik hayatına normal bir şekilde devam edebilecek vaziyette taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha öncesinde bu şekilde hastalar geliyordu ama bu kadar uzun kalp masajı sonrasında kendi gündelik hayatını devam ettirilebilir bir şekilde hastanın taburcu edilmesi çok nadir bir durumdu”

“Doktorlarımız babamı hayata döndürmek için çok mücadele ettiler”
Ümit Kaya’nın kızı Emel Kaymaz ise babasını tekrardan sağlığına kavuşturan doktorlara teşekkür ederek “Biz Çiçekdağı ilçesinden geldik Yozgat Şehir Hastanesi’ne geldik. Burada babamı bir saat kalp masajı yaparak hayata döndürdüler. Babamın kalbine sitem takıldı. Kardiyoloji doktorumuz Özkan Vural ve Nöroloji doktorumuzun Güven Aslan’a teşekkür ediyorum, çok faydaları oldu. Ellerinden geleni yaptılar. Babamı tekrar hayata döndürmek için hepsi de çok mücadele ettiler. Endişemiz vardı, babamı kaybettik zannettik o an. Ama babamın tekrar hayata döndürüldüğünü öğrendiğimiz anda çok sevindik. Sağlık durumu çok iyi sağlığına kavuştu. Bugün taburcuyuz. Yozgat Şehir Hastanemize ve çalışan bütün personellerine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Yaklaşık 1 saatlik kalp masajı sonrası sağlığına tekrardan kavuşan Ümit Kaya ise “Sağlıma kavuştum, şükürler olsun. Bugün eve gidiyorum, çok mutluyum. Doktorlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kalbi duran hasta, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndü

Kalbi duran hasta, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndü

Kalbi duran hasta, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndü

PARTNEROnu bir de makyajsız görünOnu bir de makyajsız görün
Yeşil çayın üç katı antioksidan içeriyor: İlaç bitki nar suyuYeşil çayın üç katı antioksidan içeriyor: İlaç bitki nar suyu
Suriyeli kanser hastası, Antalya'da ilk kez uygulanan teknikle sağlığına kavuştuSuriyeli kanser hastası, Antalya'da ilk kez uygulanan teknikle sağlığına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.