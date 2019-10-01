Kalbi duran hasta, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndü

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu kalbi duran 68 yaşındaki Ümit Kaya, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde doktorların 1 saatlik kalp masajı sonrasında hayata döndü.

Çiçekdağı’ndaki evinden çıktıktan sonra kalp krizi geçiren Ümit Kaya’yı gören komşuları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Çiçekdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya’ya ilk müdahale burada yapıldı. Kaya, daha sonra Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi. Çiçekdağı Devlet Hastanesi’nde ve ambulans içerisinde yol boyunca yaklaşık yarım saat Kaya’ya kalp masajı yapıldı. Daha sonra Yozgat Şehir Hastanesi’ne kalbi durmuş vaziyette gelen Kaya’ya burada da yarım saat boyunca kalp masajı yapıldı. Toplam bir saatlik kalp masajının ardından Kaya, yeniden hayata döndürüldü. 2 ay gibi bir sürenin ardından sağlığına kavuşan Kaya, taburcu edildi.

“Kalbi durmuş halde hastaneye geldi”

Ümit Kaya’nın kalbi durmuş bir vaziyette Yozgat Şehir Hastanesi’ne geldiğini söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Özkan Vural, o anları şöyle anlattı:

“Ümit Amca bize 2 ay kadar öncesinde kalbi durmuş bir şekilde gelmişti. Çiçekdağı Devlet Hastanesi’nde yarım saat kalp masajı yapılan hasta ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi’ne kalbi durmuş bir şekilde gelmişti ve yarım saat kadar da biz kalp masajı yaptıktan sonra hastayı anjiyografi işlemine aldık. Hastanın tamamen tıkalı olan bir damarını başarılı bir işlemle açtık ve 2 ay boyunca takip ettiğimiz hastamızı bugün sağlıklı, kendi işlerini yapabilecek gündelik hayatına normal bir şekilde devam edebilecek vaziyette taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha öncesinde bu şekilde hastalar geliyordu ama bu kadar uzun kalp masajı sonrasında kendi gündelik hayatını devam ettirilebilir bir şekilde hastanın taburcu edilmesi çok nadir bir durumdu”