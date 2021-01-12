Kalbi göğsünün dışında atan kız, kendisini hiçbir şeyin alıkoymasına izin vermiyor

ABD’de Florida’da yaşayan Virsaviya Borun-Goncharova, göğüs kafesinin ve karın kaslarının yanlış şekillenmesine neden olan ve nadir görülen bir fiziksel durumla dünyaya geldi.

Küçük kızın doğuştan sahip olduğu ve bir milyonda bir rastlanan bu durum nedeniyle kalp hemen derinin altında ve dışarıda bulunuyor.

Virsaviya’nın annesi Dari’ye hamileliği sırasında kızının karnında veya doğumda ölebileceği söylense de, Dari tüm bu olasılıklara meydan okumaya devam etti.

31 yaşındaki Dari “O gerçek bir mucize ve onu olduğu haliyle seviyorum. Kesinlikle eşsiz biri, onunla bir milyonda bir kez karşılaşırsınız. Erkek kardeşi Ervin de, kardeşinin kalbine yaklaşmayı, elleriyle dokunup kalp atışını dinlemeyi seviyor, kalbinin büyülü ve güzel olduğunu düşünüyor. Virsaviya olabildiğince normal bir hayat sürüyor. Şarkı söylemeyi, dans etmeyi ve arkadaşlarıyla oynamayı seviyor. Ancak göğsüne bir darbe alırsa bu ölümcül olabilir, bu nedenle dikkatli olması gerek. Fiziksel olarak aktifken oksijen satürasyonunu %85’in üzerinde tutabilmek için oksijen yoğunlaştırıcı kullanması gerekiyor” dedi.