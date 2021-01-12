Kalbi göğsünün dışında atan kız, kendisini hiçbir şeyin alıkoymasına izin vermiyor

ABD’de Florida’da yaşayan Virsaviya Borun-Goncharova, göğüs kafesinin ve karın kaslarının yanlış şekillenmesine neden olan ve nadir görülen bir fiziksel durumla dünyaya geldi.
Küçük kızın doğuştan sahip olduğu ve bir milyonda bir rastlanan bu durum nedeniyle kalp hemen derinin altında ve dışarıda bulunuyor.
Virsaviya’nın annesi Dari’ye hamileliği sırasında kızının karnında veya doğumda ölebileceği söylense de, Dari tüm bu olasılıklara meydan okumaya devam etti.
31 yaşındaki Dari “O gerçek bir mucize ve onu olduğu haliyle seviyorum. Kesinlikle eşsiz biri, onunla bir milyonda bir kez karşılaşırsınız. Erkek kardeşi Ervin de, kardeşinin kalbine yaklaşmayı, elleriyle dokunup kalp atışını dinlemeyi seviyor, kalbinin büyülü ve güzel olduğunu düşünüyor. Virsaviya olabildiğince normal bir hayat sürüyor. Şarkı söylemeyi, dans etmeyi ve arkadaşlarıyla oynamayı seviyor. Ancak göğsüne bir darbe alırsa bu ölümcül olabilir, bu nedenle dikkatli olması gerek. Fiziksel olarak aktifken oksijen satürasyonunu %85’in üzerinde tutabilmek için oksijen yoğunlaştırıcı kullanması gerekiyor” dedi.
Anne Daria ayrıca “Göğsünün dışında bir kalple yaşamak Virsaviya için kılay değil. Çünkü kalbi cilt yüzeyinin hemen altında olduğu için gerçekten çok kıırlgan. Onun ne kadar kırılgan olduğunu bilmek bazen bende ve onda kaygı yaratıyor” dedi.
Dari 2015’te Virsaviya ile birlikte kalbindeki deliğin kapanmasını sağlayacak ameliyat umuduyla Rusya’dan ABD’ye taşındı ve Virsaviya’ya normal bir hayat yaşaması için izin verdi.
Ancak yüksek kan basıncının akciğerlerdeki arterleri etkilemesi nedeniyle ameliyat mümkün olmadı. Virsaviya’nın durumu küçük çocuğun uzun süre hastanede kalmasına neden oldu.
2020’nin başında kanındaki oksijen seviyesindeki ani düşüş baş dönmesi ve nefes darlığı yaşamasına neden oldu. Virsaviya iki hafta boyunca hastanede gözlem altında tutuldu.
Virsaviya tüm yaşadıklarına rağmen kalbini sevdiğini söyleyerek “Oksijen seviyem düştüğünde zor olabiliyor, başımın döndüğünü hissediyorum. Ama arkadaşlarımla şarkı söylemeyi ve dans etmeyi seviyorum. Geçen yıl çok sıkıcıydı çünkü hiçbir yere gidemedik ve hiçbir şey yapamadık; ama kardeşimle olmak hoştu. Instagram’da hayranlarımdan bir sürü mesaj alıyorum. Bana benim ilham verici olduğumu söylüyorlar. Kalbim farklı ve bu durum beni eşsiz yapıyor. Bunu seviyorum” dedi.
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