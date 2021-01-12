HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kalbi göğsünün dışında atan kız, kendisini hiçbir şeyin alıkoymasına izin vermiyor

Kalbi göğsünün dışında atan kız, kendisini hiçbir şeyin alıkoymasına izin vermiyor

12.01.2021 11:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kalbi göğsünün dışında atan kız, kendisini hiçbir şeyin alıkoymasına izin vermiyor

Kalbi göğsünün dışında atan küçük kız, son derece nadir görülen durumunun kendisini herhangi bir şeyden alıkoyamasına izin vermiyor.

ABD’de Florida’da yaşayan Virsaviya Borun-Goncharova, göğüs kafesinin ve karın kaslarının yanlış şekillenmesine neden olan ve nadir görülen bir fiziksel durumla dünyaya geldi.

1

Küçük kızın doğuştan sahip olduğu ve bir milyonda bir rastlanan bu durum nedeniyle kalp hemen derinin altında ve dışarıda bulunuyor.

Virsaviya’nın annesi Dari’ye hamileliği sırasında kızının karnında veya doğumda ölebileceği söylense de, Dari tüm bu olasılıklara meydan okumaya devam etti.

31 yaşındaki Dari “O gerçek bir mucize ve onu olduğu haliyle seviyorum. Kesinlikle eşsiz biri, onunla bir milyonda bir kez karşılaşırsınız. Erkek kardeşi Ervin de, kardeşinin kalbine yaklaşmayı, elleriyle dokunup kalp atışını dinlemeyi seviyor, kalbinin büyülü ve güzel olduğunu düşünüyor. Virsaviya olabildiğince normal bir hayat sürüyor. Şarkı söylemeyi, dans etmeyi ve arkadaşlarıyla oynamayı seviyor. Ancak göğsüne bir darbe alırsa bu ölümcül olabilir, bu nedenle dikkatli olması gerek. Fiziksel olarak aktifken oksijen satürasyonunu %85’in üzerinde tutabilmek için oksijen yoğunlaştırıcı kullanması gerekiyor” dedi.

2

Anne Daria ayrıca “Göğsünün dışında bir kalple yaşamak Virsaviya için kılay değil. Çünkü kalbi cilt yüzeyinin hemen altında olduğu için gerçekten çok kıırlgan. Onun ne kadar kırılgan olduğunu bilmek bazen bende ve onda kaygı yaratıyor” dedi.

Dari 2015’te Virsaviya ile birlikte kalbindeki deliğin kapanmasını sağlayacak ameliyat umuduyla Rusya’dan ABD’ye taşındı ve Virsaviya’ya normal bir hayat yaşaması için izin verdi.

Kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran kahraman çocuk yüzündeki yaralar için tedavi görüyorKardeşini korumak için bu hale gelmişti...

Ancak yüksek kan basıncının akciğerlerdeki arterleri etkilemesi nedeniyle ameliyat mümkün olmadı. Virsaviya’nın durumu küçük çocuğun uzun süre hastanede kalmasına neden oldu.

2020’nin başında kanındaki oksijen seviyesindeki ani düşüş baş dönmesi ve nefes darlığı yaşamasına neden oldu. Virsaviya iki hafta boyunca hastanede gözlem altında tutuldu.

3

Virsaviya tüm yaşadıklarına rağmen kalbini sevdiğini söyleyerek “Oksijen seviyem düştüğünde zor olabiliyor, başımın döndüğünü hissediyorum. Ama arkadaşlarımla şarkı söylemeyi ve dans etmeyi seviyorum. Geçen yıl çok sıkıcıydı çünkü hiçbir yere gidemedik ve hiçbir şey yapamadık; ama kardeşimle olmak hoştu. Instagram’da hayranlarımdan bir sürü mesaj alıyorum. Bana benim ilham verici olduğumu söylüyorlar. Kalbim farklı ve bu durum beni eşsiz yapıyor. Bunu seviyorum” dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız! Çarpıcı sözler: Böcekleri yemeye başlayacağız!
Tek dozluk "light" aşı geliyor!Tek dozluk "light" aşı geliyor!
79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?79 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 79?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'la ilgili flaş karar!

İbo Show'la ilgili flaş karar!

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya talimatı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafik kilitlendi

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Vahşet 04.00'te yaşandı! Çocuğunun gözleri önünde iple boğuldu

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

Esenler'de bir kişi ATM cihazı kartını yutunca bankanın camını kırdı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

WhatsApp’ın yeni sözleşmesi sonrası işte kullanıcıların tercihi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı!

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Van'da 'yankesicilik' şüphelisi yakalandı

Diğer Haberler

Denizli'de meydana gelen depremde hayvanların yaşadığı panik kamerada

Korkutan deprem! Bir anda fırladılar

Kız kardeşini köpek saldırısından kurtaran kahraman çocuk yüzündeki yaralar için tedavi görüyor

Kardeşini korumak için bu hale gelmişti...

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü metrelerce ileriye savruldu

Ölümle burun buruna! Korkutan anlar

Rusya tek dozluk "light" aşı üretecek

Tek dozluk "light" aşı geliyor!

Yengesini pompalıyla öldüren gence abisi kurşun yağdırdı

Yengesini pompalıyla öldüren gence abisi kurşun yağdırdı

Tartıştığı kocasına mermi yağdırdı

Tartıştığı kocasına mermi yağdırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.