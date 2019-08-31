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Kaldırımda yaşayan anne ve oğlunun dramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 09:57 | Son Güncelleme

İZMİR'de uzun süredir sokakta yaşayan Seval Taşkın (64) ile şizofreni hastası oğlu Batuhan Sezgin (37), günlerini, kaldırıma serdikleri kartonun üzerinde geçiriyor.

Kaldırımda yaşayan anne ve oğlunun dramı

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de uzun süredir sokakta yaşayan Seval Taşkın (64) ile şizofreni hastası oğlu Batuhan Sezgin (37), günlerini, kaldırıma serdikleri kartonun üzerinde geçiriyor. Hayırseverlerin desteğiyle gıda ihtiyaçlarını karşılayan anne ve oğlu, yetkililerden barınacak bir ev için destek istiyor.
İzmir'de, gelirleri olmadığı için sokakta yaşamak zorunda kalan anne Seval Taşkın ve oğlu Batuhan Sezgin, çaresizlik içinde yardım bekliyor. Bornova ilçesindeki bir sokakta kaldırımın üzerinde oturan anne oğul, çevre sakinlerinin yardımlarıyla hayatını sürdürüyor.
Eşiyle, oğlu henüz 40 günlükken ayrıldığını anlatan Seval Taşkın bir daha kendisinden haber alamadıklarını belirterek, büyük bir yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi. Birlikte yaşadıkları, oto galericisi olan babasının da 7 yıl önce felç kaldığını bu nedenle de işini yapamaz hale geldiğini anlatan Taşkın, "Borçlarımızı ödeyebilmek için Güzelyalı'daki evimizi sattık. Babam bir yıl içinde öldü, annem alzheimer hastası oldu. Özel bir anaokulunda çalışıyordum, bırakmak zorunda kaldım. Annemi huzurevine yatırdık. Oğlumu rehabilitasyon merkezine aldılar. Devlet 2003 yılından itibaren özürlü maaşı bağlamıştı. Rehabilitasyon merkezine gidince maaşı kesildi" dedi. Hiçbir gelirleri olmadığı için evsiz kaldıklarını kaydeden Taşkın, 2017 yılından bu yana sokakta olduklarını belirtti. Bir süre önce Karabağlar Kaymakamlığı tarafından bir eve yerleştirildiklerini dile getiren Taşkın, ev sahibi ile yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 3 ay sonra evi boşaltmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Yaklaşık 20 gündür yine sokakta olduklarını anlatan Taşkın şöyle konuştu:
"Sokaklarda kalıyoruz. Bir yer bulursak barınacağız. Bulursak yiyoruz, bulamazsak yemiyoruz. Yetkilerden yardım istiyoruz. Çok zor durumdayız. 65 yaşında yaşlılık maaşı bağlanıyormuş, daha sonra ona başvuracağım. Tek talebim oturacak bir ev. Geçen kış da sokaktaydık bu kışı da sokakta geçirmek istemiyoruz."
'ELİMİZDEN FAZLASI GELMİYOR'
Çevre sakinlerinden Erol Özkan da şunları söyledi:
"Ben yakınlardaki bir fabrikada çalışıyorum. Her gün işe gidip gelirken onları görüyorum. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Her öğlen bir şeyler vermek istiyoruz. Ama sadece yemekle olmaz. Elimizden daha fazlası gelmiyor. Onlara kalacak bir yer verilsin."
KIZILAY EV ARAYIŞINA GİRDİ
Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış da ailenin durumundan haberdar olduklarını söyleyerek, gıda kartı yardımında bulunduklarını açıkladı. Elbise yardımı da yaptıklarını anlatan Baykalmış, en kısa sürede bir ev temin etmeyi planladıklarını söyleyerek, 3 ayı peşin olmak üzere 1 yıllığına kiranın Kızılay tarafından karşılanacağını kaydetti.

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Kaldırımda yaşayan anne ve oğlunun dramıKaldırımda yaşayan anne ve oğlunun dramıKaldırımda yaşayan anne ve oğlunun dramıKaldırımda yaşayan anne ve oğlunun dramı

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