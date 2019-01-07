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Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı! Bir anda asılı kaldı, hayata böyle tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 14:56 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta aşırı yağmur nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen çökme sırasında bir kadın kaldırım taşlarına asılı kaldı.

Olay, Onikişubat ilçesi Vadi Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Sabah 07.50 saatlerinde büyük bir gürültüyle uyanan site sakinleri, istinat duvarlarının çöktüğünü gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ve ilgili kurumlar olası su ve gaz kaçağı olmaması için önlem aldı. Aşırı yağmur nedeniyle istinat duvarının çöktüğü öğrenilirken, çökme anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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SON ANDA KALDIRIM TAŞINA TUTUNDU

Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen bir kadının kaldırımda yürüdüğü sırada duvarın çökmesi ve kadının son anda kaldırım taşından tutarak düşmekten kurtulduğu görülüyor. Olay sonrası çevrede bulunan vatandaşlar kadını asılı bulunduğu kaldırım taşından yukarı çıkardı.

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'DEPREM OLUYOR ZANNETTİK'

Sitenin istinat duvarının onarılması için yetkililerden yardım bekleyen site yöneticisi Ahmet Bulut, “Bugün sabah saatlerinde bir gürültü koptu. Öncelikle biz deprem olduğunu zannettik ve baktık ki duvarımız çökmüş. Hemen ilgili kurumları aradık ve ilgilendiler. En büyük sevindiğimiz olay, can kaybımız olmaması. Olay sırası bir kadının duvarda asılı kalması ve çevredekiler tarafından kurtarılması var. Aşırı yağmur istinat duvarımız çöktü ve yetkililerden duvarımızın onarılması hakkında destek bekliyoruz” diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş istinat duvarı Kaldırım

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