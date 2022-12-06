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Kale Center/Outlet AVM çalışma saatleri nedir? Kale Center/Outlet AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük şehirler başta olmak üzere hemen hemen her şehirde alışveriş merkezleri günlük ihtiyaçların giderilmesi, buluşma noktası sağlaması açısından pek çok kolaylık sunmaktadır. Bu kolaylıklar da alışveriş merkezlerini günlük yaşamda daha tercih edilebilir bir konuma getirmiştir. Zamanla sayısı artış gösteren alışveriş merkezlerinden biri olan ve İstanbul'da yer alan Kale Center/Outlet AVM çalışma saatleri nedir?

Kale Center/Outlet AVM çalışma saatleri nedir? Kale Center/Outlet AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Kale Center/Outlet AVM 2007 yılında İstanbul’un Güngören ilçesinde açılmıştır. Pek çok farklı markaya, kültürel ve sanatsal etkinliklere yer veren alışveriş merkezi ziyaretçiler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Yerli ve yabancı markaları en uygun fiyata sunması Kale Center/Outlet AVM’ yi çekici kılan özelliklerinden biridir. Alışveriş ve kültürel-sanatsal aktiviteler dışında her yaşa ve her zevke hitap eden etkinliklerle de bir eğlence ve yaşam merkezi hâline gelmiştir. Sinema, yeme-içme ve spor alanlarıyla sosyalleşme imkânını aynı anda sağlayan alışveriş merkezi ziyaretçilerin de günlük yaşamını kolaylaştıran Kale Center/Outlet AVM çalışma saatleri nedir?

Kale Center/Outlet AVM saat kaçta açılıyor?

İstanbul’un Güngören ilçesinde yer alan Kale Center/Outlet AVM çalışma saatleri arasında ziyaret edilebilir ve alışveriş merkezinin hizmetlerinden yararlanılabilir. Kale Center/Outlet AVM açılış saati hafta içi her gün sabah saat 10.00 olarak belirlenmiştir. Alışveriş merkezine gitmek isteyen ziyaretçiler bu saatten itibaren alışveriş merkezinin hizmetinden yararlanabilirler.

Kale Center/Outlet AVM saat kaçta kapanıyor?

Her yaştan her cinsiyetten ve her zevkten insana hitap eden Kale Center/Outlet AVM çalışma saatleri içerisinde hem alışveriş hem etkinlik hem de yeme-içme gibi pek çok alanda hizmet sunar. Kale Center/Outlet AVM kapanış saati hafta içi her gün akşam saat 22.00’dır. Bu saatten itibaren alışveriş merkezi ziyaretçilerine hizmet vermeyi sonlandırır.

Kale Center/Outlet AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati nedir?

Hafta içi olduğu gibi hafta sonu da faaliyet gösteren Kale Center/Outlet AVM çalışma saatleri açısından benzerlik göstermektedir. Kale Center/Outlet AVM hafta sonu çalışma saatleri şu şekilde söylemek mümkündür:

  • Cumartesi-Pazar: Sabah saat 10.00 ile akşam saat 22.00 arası

Kale Center/Outlet AVM çalışma saatleri resmî ya da dinî bayramlarda alışveriş merkezi içerisinde yer alan mağazalar için değişiklik gösterebilir. Bu değişikliklerden haberdar olmak isteyen ziyaretçiler alışveriş merkezinin resmî internet sayfasından faydalanabilmektedir.

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