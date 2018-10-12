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Kale'den Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:04 | Son Güncelleme

Kale, yüzde 40'a varan mevcut indirim kampanyasını yıl sonuna kadar uzatırken, buna enflasyonla mücadele programı kapsamında yüzde 10 daha indirim ekledi

İSTANBUL (AA) - Kale, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek kararı alarak, yıl sonuna kadar tüm ürünlerinde yüzde 10 ilave indirim uygulayacağını bildirdi.

Kale açıklamasına göre, şirket, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek kararı aldı. Şirket, yıl sonuna kadar uzattığı yüzde 40'a varan indirim kampanyasına, yüzde 10 da enflasyonla mücadele indirimi ekledi.

Kaleseramik'in Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilgres ve Edilcuoghi markalarının yanı sıra Kalekim'in her türlü yapı kimyasalını kapsayan ürünleri kampanyada yer alıyor.

Söz konusu markaların geniş ürün yelpazesiyle bütünsel çözümler sunan yenilikçi serileri, yüzde 40'a varan tüketici kampanyasına ilaveten uygulanan yüzde 10 indirim fırsatıyla tüm Kale mağazaları ve satış noktalarında tüketicinin beğenisine sunuluyor. Kampanya, yıl sonuna kadar sürecek.

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Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kale

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