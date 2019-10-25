Kalekim, 9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'ne sponsor oldu

İSTANBUL (AA) - Kalekim, Türkiye inşaat malzemeleri sektörünün çatı örgütü Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından düzenlenecek 9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'ne "Yenilikçi Ürün Sponsoru" oldu.

Kalekim açıklamasına göre, şirket, üyesi olduğu Türkiye İMSAD tarafından 5 Kasım'da İstanbul’da düzenlenecek, Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'nin "Yenilikçi Ürün Sponsoru" oldu.

Açıklamada paylaşılan 2018 rakamlarına göre, inşaat malzemeleri sanayisi, 85 milyar dolarlık iç pazar büyüklüğüne sahipken, dış pazarda ise 21,5 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. İnşaat malzemeleri sanayi, otomotiv ve hazır giyimden sonra en çok ihracat yapan 3’üncü sektör oldu.

İş, ekonomi, medya ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin konuşmacı olarak yer alacağı zirvede, sektörün her kesiminden 500’ü aşkın katılımcı buluşacak. 9. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi’nde, ihracat hacmindeki ivmenin sürekliliği için yapılması gerekenler, mevcut pazarların dışındaki bölgelere de ulaşma konuları ele alınacak.