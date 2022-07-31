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Kalfat'tan dünyaya duyurdular! "Çankırılı Boris'in her zaman yanındayız"

31.07.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı'nın Kalfat köyü sakinleri, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kalfat'ta atalarının yaşadığı evin önünde bir araya geldi. Köy sakinleri, basın açıklaması yaparak Johnson'ın görevde kalması amacıyla imza kampanyası başlattı.

Kalfat'tan dünyaya duyurdular! "Çankırılı Boris'in her zaman yanındayız"

İktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, görevde kalması amacıyla Çankırı'nın Orta ilçesinde bağlı Kalfat köyünde "Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız" sloganıyla imza kampanyası başlatıldı.

Boris Johnson'ın Kalfat'ta atalarının yaşadığı evin önünde bir araya gelen "hemşehrileri", basın açıklaması yaptı.

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Kalfat Köyü Muhtarlığı, Kalfat Vakfı ve Kalfat Gençlik Derneği adına açıklama yapan Sinan Karaağaç, Boris Johnson'ın dün olduğu gibi bugün de yanında olduklarını söyledi.

Kalfat'ın Johson'ın dedelerinin memleketi olduğunu ifade eden Karaağaç, Boris Johnson'a desteklerini her zaman dile getirdiklerini belirterek, "Başbakanlık döneminde Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olması, Cumhurbaşkanı'mızla olan samimi diyalog süreçleri gösteriyor ki o ata topraklarının kendisi için kıymeti oldukça önemli." dedi.

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'ÇANKIRILI BORİS JOHNSON'IN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Boris Johnson'ı memleketinde de ağırlamak istediklerini dile getiren Karaağaç, "Bizler de bugün onun başarılı olarak yürüttüğüne inandığımız başbakanlığı bırakmaması ve görevini sürdürmesi adına hemşehrileri olarak desteğimizi ortaya koyuyoruz. 'Çankırılı Boris Johnson'ın her zaman yanındayız' sloganıyla Çankırı ve Türkiye genelinde imza kampanyası başlatıyoruz." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı. (AA)

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Çankırı
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