Kalıcı doğum kontrol yöntemleri nelerdir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuba Tarhan, kalıcı doğum kontrol yöntemleri hakkında tüm merak edilenleri bizler için açıkladı. Bunun bir parçası olan doğum kontrol yöntemleri, uzun ve kısa etkili geçici yöntemler ve kalıcı yöntemler olarak sınıflanır. Kadın ve erkek bireylerin her ikisi için de uygulanabilen doğum kontrol yöntemleri mevcuttur. Bu hafta, kadınlarda uygulanabilen kalıcı doğum kontrol yöntemlerine kısaca değinelim. KADINLAR İÇİN EN SIK UYGULANAN KALICI DOĞUM KONTROL YÖNTEMİ NEDİR? Kadınlar için en sık uygulanan kalıcı doğum kontrol yöntemi, tubal sterilizasyondur. Bu yöntemde rahim ve yumurtalıklar arasında döllenmiş yumurtanın taşınmasını sağlayan tüpler, bazı operasyonlar ile kapatılabilmekte veya tamamen alınabilmektedir. Bu işlem, bilinen en kesin doğum kontrol yöntemlerinden biri olup işlem sonrası gebelik olasılığı %1’den daha az olmakla birlikte nadiren de olsa tüplerin bağlanması sonrası gebelik görülebilmektedir. İşlem birkaç farklı şekilde uygulanabilir; Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Korunmak mümkün mü? Erken yaşta cinsel ilişkiye girmek... Dikkat! Çoğu kadın bu sendromu yaşıyor

Doğumun sezaryen ile gerçekleşmesi planlanmış ise, operasyon sırasında aynı seansta tüpler de bağlanabilir veya tamamen çıkarılabilir. Bu işlem operasyon süresinde ciddi bir uzamaya ve sezaryen doğumun kendine ait risklerinde belirgin bir artışa yol açmayacaktır. Normal doğum sonrası ise, iyileşme süreci tamamlandıktan sonra minilaparotomi uygulanarak karından yaklaşık 4 cm’lik bir kesi ile sezaryen doğumdakine benzer şekilde tüpler bağlanabilir veya tamamen çıkarılabilir, aynı işlem çok daha küçük birkaç kesi ile laparoskopik olarak da uygulanabilir. BU YÖNTEMDE TÜPLER BAĞLANMAZ, ÇIKARILMAZ Bir diğer yöntem olan histeroskopide ise karından girişim yapılmayıp, vajinal olarak rahim içi görüntülenir ve tüplerin rahim ile bağlantı noktasına tıkayıcı maddeler uygulanarak döllenmiş yumurtanın taşınmasını sağlayan kanallar kalıcı olarak kapatılabilir, bu yöntemde tüpler bağlanmaz veya çıkarılmaz. SADECE GEBELİK OLUŞMASINI ENGELLER Kalıcı doğum kontrol yöntemleri yalnızca gebelik oluşmasını engeller, düzenli adet görme veya yumurtlama fonksiyonları üzerinde genellikle herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Tubal sterilizasyon, kondom gibi bir bariyer yöntem olmadığı için cinsel yolla bulaşan hastalıkları engellemez, rutin jinekolojik kontroller ve tarama testleri devam etmelidir.