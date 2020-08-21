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Kaliforniya'daki yangınlarda 5 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2020 10:10 | Son Güncelleme

ABD'de sıcak hava dalgasının etkisinde kalan Kaliforniya eyaletinde çıkan yangınlarda 5 kişi öldü.

Kaliforniya'daki yangınlarda 5 kişi öldü

Yetkililer, Solano ve Napa ilçeleriyle eyaletin orta kesiminde devam eden yangınlarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

Ölenlerden birinin, yangın söndürme çalışmaları sırasında düşen bir helikopterin pilotu olduğu, yangınlarda ise 33 sivil ve itfaiyecinin yaralandığı belirtildi.

Orman ve Yangın Koruma Dairesinin yöneticilerinden Daniel Berlant, yangınlar nedeniyle aralarında konutların da bulunduğu 175 binanın kullanılamaz hale geldiğini, 50 bin yapının da tehdit altında olduğunu söyledi.

Yangınlar nedeniyle sadece San Francisco'nun güneyinde 48 bin kişiye "tahliye emri" verildi.

"CAMP YANGINI"

Kaliforniya eyaletinde 8 Kasım 2018'de başlayan ve "Camp yangını" olarak isimlendirilen orman yangını, 16,5 milyar dolar zarara yol açarak o senenin en maliyetli doğal afeti olmuştu.

Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında başlayan orman yangını yaklaşık 14 bin ev, 500'den fazla iş yeri ve yaklaşık 4 bin 300 binayı yok etmiş, yangında 80'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Toplamda 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, Kaliforniya tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı orman yangını" olarak kayıtlara geçmişti.

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