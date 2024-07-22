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    4. 'Kalın bacakları' konusunda acımasızca uyarılan Iskra Lawrence saklanmayı reddetti

    'Kalın bacakları' konusunda acımasızca uyarılan Iskra Lawrence saklanmayı reddetti

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    22.07.2024 09:07
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    Vücuduna olan güveniyle bilinen Iskra Lawrence isimli model sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yakın zamanda Instagram'da bir güvensizlikten bahseden kadın, 'kalın bacakları' konusunda acımasızca uyarılsa da saklanmayı reddetti.

    'Kalın bacakları' konusunda acımasızca uyarılan Iskra Lawrence saklanmayı reddetti

    Beden pozitifliği Iskra Lawrence, hamileyken bikinisiyle podyumda boy gösterdi ve sosyal medyada doğal kıvrımlarını paylaştı.

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    İngiliz model, Instagram hesabından yaptığı samimi paylaşımda, 5,4 milyon takipçisine son zamanlarda dışarıda şort giymekten çekindiğini söyledi. Hayatı boyunca bacaklarının kalın olduğu konusunda uyarılmıştı ve bu da onu bacaklarının herkese gösterilmesi konusunda endişelendiriyordu.

    Ancak Iskra saklanmak yerine korkularıyla yüzleşmeye karar verdi.

    Iskra, düşüncelerini Instagram'da paylaşarak şunları yazdı: "Yıllarca 'çalıştıktan' sonra bile güvensizlikler tamamen kapanmıyor. Bir kez beden dismorfisi/yeme bozukluğuyla yaşadığınızda bunun zihninizin bir köşesinde her zaman canlı kaldığını hissediyorum.

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    Bu kıyafeti neredeyse giymeyecektim çünkü bacaklarımın boyutu ve şişkinliği konusunda aşırı güvensiz hissediyordum. Kızınızın bacakları her zaman biraz kalın ve kıvrıktı aslında ben 'Lawrence poposu ve bacakları' olacağım konusunda 'uyarılarak' büyüdüm, sanki bu bir lanetmiş ve korkulacak bir şeymiş gibi.

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    Çoğu zaman bacaklarımın ne kadar güçlü olduğunu biliyorum (mükemmelliğin var olmadığını biliyorum ve şişlikler çıkıntılar, çatlaklar, yara izleri, morluklar, damarlar ve pigmentasyon doğal, normal ve güzel olduğunda kendimi pürüzsüz rötuşlanmış görüntülerle karşılaştırmamam gerektiğini biliyorum) ama gerçek olmak zorundayım…

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    Özellikle bu hafta kendimin farkında olduğumu hissettim.

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    Küçük Iskra, kısa şortları hiç çekinmeden giymekten gurur duyardı ve eğer zor bir vücut imajı gününden/haftasından/ayından/yılından geçiyorsanız, bunun yine de ortaya çıkmanız ve yeterli olduğunuzu bilmeniz için bir hatırlatıcı olmasını umuyorum. Sizi çok seviyorum."

    Iskra'nın paylaşımı çok sayıda beğeni ve destek yorumu aldı; birçoğu beden olumlama mesajını takdir etti.

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    Express
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    Anahtar Kelimeler:
    vücut
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