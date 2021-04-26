Kalın: Biden'ın 'soykırım' açıklamasına 'önümüzdeki günlerde ve aylarda farklı biçimlerde tepki verilecek'

Reuters'ın bir başka haberinde, TL'de değer kaybına işaret eden ilk piyasa verileri yorumlanarak, ABD ile ilişkilerde ortaya çıkan gerilimin döviz kurlarına olumsuz yansıdığı değerlendirmesi yapıldı.

ABD ile Türkiye ilişkilerinde yaşanan mevcut anlaşmazlıkların çözümünün artık daha zor olduğunu kaydeden Kalın, Biden'ın açıklamasının ikili ilişkilerdeki tüm başlıkları etkileyeceğini savundu.

Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de konunun gündeme geleceğini söyleyen Kalın, "Bizim uygun bulduğumuz yer ve zamanda bu talihsiz ve adaletsiz açıklamaya yanıt vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kalın, Biden'ın kararıyla ilgili olarak, "Gelecek günlerde ve aylarda farklı biçim ve derecelerde tepki verilecektir" dedi.

Böylece Biden, 1981 yılında yaptığı açıklamada aynı sözcüğe yer veren Ronald Reagan'dan bu yana "soykırım" terimini kullanan ilk ABD başkanı oldu. Biden, kampanya döneminde de "Ermeni Soykırımı'nı tanıyacağını" ilan etmiş ve geçen yıl 24 Nisan'da yaptığı açıklamada da bu ifadeye yer vermişti.

Aynı gece Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Anthony Blinken arasında gerçekleşen telefon görüşmelerinde de konunun gündeme geldiği ancak Washington'un tavrını değiştirmeyeceği ortaya çıkmıştı.

14 Haziran'da 'ikili görüşme konusunda uzlaşıldı'

Biden'ın "Ermeni Soykırımı" ifadesini kullanmasının ardından Ankara'nın tepkisi beklendiği gibi süratli ve sert oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan ve diğer ilgili kurumlardan yapılan açıklamalarda, soykırım tanımlamasının hem tarihsel hem de yasal zemininin bulunmadığı, Biden'ın bu adımı "popülist" siyasi nedenlerle yaptığı vurgusu öne çıktı.

Ankara-Washington hattında 23 Nisan'da belirginleşen gerilime rağmen hem Beyaz Saray hem de Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO liderler zirvesi marjında ikili bir görüşme konusunda uzlaştıklarını bildirmeleri önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

