'Kaliteli kalori': Sizin için en besleyici kalori hangisi?

Üretici firmalar yemeklerinin 5kcal'dan az olduğu için kalorisiz olduğunu söyleyebilir ama sonuçta o kaloriler de sayılıyor.

• İçecek ise her 100 ml başına 20 kalori

• Gıda ise porsiyon başında 40 ya da daha az kalori

Yüksek kalorili gıdalar genelde daha sağlıksız ama istisnalar da var. Aynı şekilde düşük kalorili diye satılan ürünler de daha sağlıklı olmayabilir.

Gıdaların ambalajları size içeriğindeki kalori miktarını zaten söylüyor ama en sağlıklı seçimi yapmak biraz daha zor.

Sağlıklı içecek ve atıştırmalık için yer bırakmak da başlıca tavsiyeler arasında.

Kadınların günde yaklaşık 2 bin kaloriye, erkeklerin de 2 bin 500 kaloriye ihtiyacı var.

Hedef, insanların en iyi kalori değerini seçmek için besin değeri yüksek olan gıdalara yönelmesini sağlamak.

'Kaliteli kalori', sadece kalori saymanın ya da bazı gıdalardan kesmenin işe yaramayacağına dikkat çeken bir kavram.

Örneğin diyet ya da 'zero'(sıfır şeker) gazlı içecekte 10kcal yani 30 gramlık bir küçük havuç kadar kalori var.

Boş kalori

Uzmanlar genelde alkol için bu kavramı kullansa da, şeker düzeyi yüksek ama besin değeri düşük olan her şey, boş kalori sayılıyor.

Örneğin bir lolipop şeker, yaklaşık 45kcal içeriyor ve bu bir elmanın içerdiğinden biraz daha fazla. Ancak lolipop boş kalorili iken, elma kaliteli kalori sayılıyor.

Gizli kalori

Sanılandan çok daha yüksek kalorisi olan gıda ve içecekler için gizli kalori terimi kullanılıyor.

Örneğin 125 gram az yağlı meyveli yoğurtta 100'den fazla kalori var.

BNF, sade yoğurda birkaç böğürtlen eklemenin çok daha kaliteli bir kalori seçimi olduğunu söylüyor.

İngiliz hükümetinin araştırması, kalori alımının yaklaşık çeyreğinin dışarıda tüketilen gıda ve içeceklerden kaynaklandığını söylüyor.

Kafeler ve restoranların giderek kalori bilgisini de menülere eklemeye başlıyor.

Ancak yine de takibini yapmak güç.

Örneğin yarım yağlı sütten yapılmış sade bir latte aldığınızda kahvenizin kalori miktarı 78 ile sınırlı kalıyor. Biraz vanilya şurubu koydunuz mu kaloriyi en az iki katına yani 175kcal'a çıkarıyorsunuz. Üstelik hiçbir kaliteli kalori almadan.