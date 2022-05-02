Kaliteli ve gözlerinizi koruyacak en iyi güneş gözlüğü markası çeşitleri

Kullanımı gittikçe yaygınlaşan ve yalnızca yaz aylarında değil, her mevsim sıklıkla tercih edilen güneş gözlüğü; özel geliştirilmiş filtreleriyle zararlı güneş ışınlarına karşı önemli bir kalkan oluşturuyor. Göz sağlığının korunmasında etkili bir rol oynayan güneş gözlükleri, stilin de en önemli tamamlayıcısı oluyor ancak bunca marka ve model seçeneği arasından doğru ürüne karar vermek elbette ki kolay değil. Neyse ki "En kaliteli güneş gözlüğü hangi marka?" sorusunu cevapladığımız bu içeriğimiz sayesinde siz de bir tıkla doğru ürüne kolayca sahip olabilirsiniz.

1. İkonik bir tasarım: Ray-Ban

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

En iyi güneş gözlüğü markası denince akla gelen ilk isimlerden biri Ray-Ban. Ülkemizde de oldukça büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olan Ray-Ban güneş gözlükleri ikonik tasarımıyla herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. İlk olarak havacılık alanında kullanılması amacıyla tasarladığı modellerle dikkat çeken marka; Aviator, Clubmaster ve Wayfarer modelleriyle öne çıkıyor. Ray-Ban gözlük modelleri kendine özgü şık tasarımlarının yanı sıra dayanıklı yapısı sayesinde de beğeni kazanıyor. Siz de üretiminde kaliteli materyallerin kullanıldığı Ray-Ban RB3016'yı tercih ederek hem göz sağlığınız hem stiliniz için en doğru seçimi yapabilirsiniz.

2. Sıra dışı ve rahat: Prada

Bir İtalyan markası olan Prada; modern tasarımlı erkek, kadın ve unisex ürünleriyle beğeni topluyor. Bu sayede "En güzel güneş gözlüğü markası hangisi?" sorusuna da birbirinden şık modelleriyle yanıt veriyor. Lüks markalar arasında yer alan Prada, yıllar boyu modası geçmeyen gözlüğü tasarımlarına imza atıyor ve kalitesiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Ürünlerinde üst segment materyal ve filtreler tercih eden Prada, gözleri güneşin zararlı etkilerine karşı üstün bir şekilde korumayı başarıyor. Siz de uzun yıllar kullanabileceğiniz şık ve rahat bir gözlük arayışındaysanız güneş gözlüğü önerileri arasında sunduğumuz Prada Kadın Güneş Gözlüğü Pr 17ws 49 1ab5s0'ı tercih edebilirsiniz.

3. Feminen bir stil: Fendi

1925 yılında Fransa'da moda giyim markası olarak kurulan Fendi, aksesuar tasarımlarıyla da çok seviliyor. Klasik ve gösterişli modelleri bir arada sunan marka özellikle kadınlar tarafından tercih edilse de erkekler için hazırladığı özel tasarımlarıyla da modaya farklılık getiriyor. Yarattığı serilerde genel olarak cat eye temasını işleyen Fendi'nin güneş gözlüğü özellikleri de yüksek kalite standartları sayesinde fark yaratıyor. Siz de UV400 cam materyaline sahip Fendi Kadın Güneş Gözlüğü ile gözleriniz için ideal korumayı sağlarken stilinize de dikkat çekici bir dokunuş yapabilirsiniz.

4. Zamansız bir model: Mustang

Mustang, en iyi erkek güneş gözlüğü markası denilince akla gelen ilk seçeneklerden biri oluyor. Marka, zamana meydan okuyan şık tasarımlı ürünleriyle sokak stilinin de vazgeçilmez bir parçası hâline geliyor. Özellikle damla ve kare modelleriyle beğeni kazanan Mustang, Mu 1914 03 Erkek Güneş Gözlüğü modelinin kalitesi ve rahat kullanımıyla size eşlik ediyor. Mustang'in güneş gözlüğü ölçüleri standartlara uygun olarak geliştirildiği için modeller farklı yüz tiplerine kolayca uyum sağlıyor. "Güneş gözlüğüm şıklığımı zirveye taşısın ama bir yandan da UV ışınlarına karşı yüksek koruyuculuk sağlasın!" diyorsanız sizi böyle alalım.

5. Benzersiz şıklık: Guess

Guess, İtalyan merkezli bir giyim markası olsa da en iyi güneş gözlüğü markaları arasında da yer almayı başarıyor. Koleksiyonlarında feminen ve ilgi çekici tasarımlara yer veren Guess, her yüz tipine uygun ürünler geliştirmesi sayesinde en iyi güneş gözlüğü markaları yorumları arasında öne çıkıyor. Her sezon yeni tasarımlara imza atması ve son derece geniş bir model çeşitliliğine sahip olmasıyla da aksesuar modasına yeni bir soluk getiriyor. Modern tasarımlarıyla ortaya benzersiz modeller çıkaran Guess'in 7819 92b Güneş Gözlüğü modeli ile siz de şıklığınıza etkileyici bir dokunuşta bulunabilirsiniz.

6. Cat eye trendi: Vogue

En iyi güneş gözlüğü markası olarak önerebileceğimiz bir diğer seçenek ise Vogue. Marka, kadınlar için tasarladığı benzersiz modellerle hayranlık uyandırıyor. Son yıllarda ikonik hâle gelen cat eye çerçeve tarzıyla ise genç kadınlardan büyük ilgi görüyor. 1973 yılından beri güneş gözlüğü tasarımlarıyla aksesuar modasına yön veren Vogue, ürün kalitesi ve dayanıklı yapısı sayesinde ülkemizde de sıklıkla tercih ediliyor. Kaliteli cam ve filtre kullanımıyla ultraviyole ışınlarına karşı tam koruma sağlayan Vogue Kadın Güneş Gözlüğü ise "Kaliteli güneş gözlüğü nasıl olmalı?" sorusuna etkili bir yanıt veriyor.

7. Keskin ve kalın çerçeveler: Dolce & Gabbana

Birçok kullanıcı görüşüne göre Dolce & Gabbana, güneş gözlüğü marka tavsiyeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Markanın ürünleri; model çeşitliliği, şık tasarımı, kalitesi ve sağlam yapısıyla herkesi kendine hayran bırakıyor. Tasarımlarında keskin ve kalın çerçevelere yer veren Dolce & Gabbana, şıklığıyla göz önünde olmak isteyenlerin de öncelikli tercihi oluyor. Bununla birlikte marka, göz sağlığına da hassas bir yaklaşım sergiliyor. Dolce & Gabbana Kadın Güneş Gözlüğü de zararlı ışınlara karşı güçlü bir blokaj oluştururken yansımayı minimuma indiriyor. "Güneş gözlüğüm hem şık hem kaliteli olsun." diyorsanız tercihiniz belli!

8. Kusursuz ve iddialı: Polaroid

ABD merkezli bir marka olan Polaroid, ışığı polarize eden özel filtreleri sayesinde zararlı ışınlara karşı göz sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Marka, kendine özgü lens teknolojisiyle benzersiz ürün seçenekleri sunuyor. Farklı boyut ve renklerde pek çok tasarıma imzasını atan Polaroid, her mevsim rahatlıkla tercih edilebilecek modeller geliştirmeye özen gösteriyor. Marka kadın, erkek ve unisex gibi çok sık tercih edilen ürünlere ek olarak çocuk koleksiyonuyla da beğeni topluyor. Polaroid markası, uygun fiyatlı gözlük alışverişi yapmak isteyenler için ilgi çekici modeller sunuyor. Polaroid Güneş Gözlüğü ise yuvarlak çerçeve tasarımıyla çok beğeniliyor.

9. Sportif ve elegan: Tom Ford

Gucci markasının baş tasarımcıları arasında bulunan Tom Ford, 2005 yılında kendi ismiyle bir marka kurarak moda sektörüne başarılı bir giriş yapıyor. Kurulduğu günden itibaren hızlı bir yükseliş yakalayan Tom Ford, bugün en kaliteli gözlük markaları arasında yer alıyor. Hem kadın hem erkeklere yönelik birbirinden şık modeller geliştiriyor. Günlük, elegan, sportif, iddialı ve daha birçok tarza hitap edecek seçenekler sunuyor. Birinci sınıf materyallerle üretilen Tom Ford Güneş Gözlüğü ise yüze oturan yapısıyla farklı açılardan gelen zararlı güneş ışınlarının göz ile temasını önlüyor.

10. Yenilikçi ve özgün: Osse

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Osse markası ülkemizde son derece yaygın bir müşteri kitlesine sahip. Kaliteyi üst seviyede tutan marka, erişilebilir fiyatlarıyla da güneş gözlüğü tavsiyeleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Tasarımlarını diğer markalara oranla çok daha minimal formlarda hazırlayan Osse, özellikle günlük kullanımda rahatlıkla tercih edilebilecek yenilikçi ve özgün modeller sunuyor. Markanın polarize ve antirefle camlarla tasarladığı Osse Kadın Güneş Gözlüğü, zararlı UV ışınlarını engellediği gibi ışık yansımasının da önüne geçiyor. Bu sayede rahat ve güvenli bir kullanım imkânı da sunuyor.