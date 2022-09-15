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Duygu Özaslan'ın çok sevilen tarzını benimsemek isteyenlere güneş gözlüğü tavsiyeleri

14.09.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en popüler fenomenlerinden biri olan Duygu Özaslan, son kullandığı güneş gözlüklerinden biri ile takipçilerinin yakın markajına takıldı. Kullandığı her parça ile dikkat çekmeyi başaran güzel fenomenin kullandığı güneş gözlüğü, büyük beğeni topladı. Biz de sizler için bu sezonun trend parçaları arasında yer alan güneş gözlüklerini Duygu Özaslan'dan ilham alarak inceledik. Gelin, bu modelleri birlikte inceleyelim.

Duygu Özaslan'ın çok sevilen tarzını benimsemek isteyenlere güneş gözlüğü tavsiyeleri

En önemli tamamlayıcı aksesuarlardan biri olan güneş gözlükleri, her sezon farklı markalar tarafından şık tasarımlarla üretiliyor. Binlerce farklı model seçeneği ile karşımıza çıkan en trend gözlük modelleri arasında keskin hatları olan renkli modeller yer alıyor. Özellikle ünlü isimlerin tercih ettiği modeller ise en çok araştırılan seçenekler oluyor. Sizler için her daim tarzıyla konuşulan Duygu Özaslan'ın kullandığı tasarıma benzer modelleri listeledik. İşte detaylar!

1. Hafif tasarımıyla: Hawk HW 1675 01 Bayan Güneş Gözlüğü

Duygu Özaslan'ın çok sevilen tarzını benimsemek isteyenlere güneş gözlüğü tavsiyeleri

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Duygu Özaslan'ın güneş gözlüğüne oldukça benzeyen Hawk HW 1675 01 Bayan Güneş Gözlüğü, kalitesi ile öne çıkıyor. Renkli camları sayesinde model, dünya trendlerine uyum sağlamanıza yardımcı oluyor. Dikdörtgen cam tipi ve geçişli cam rengi ile enerjik bir stil yaratmak isteyenler için ideal olan ürünün sap kısımlarında kullanılan metaller, tamamlayıcı detaylar olarak değerlendiriliyor. Sap uzunluğu 140 cm olarak tasarlanan ürünün; burun aralığı ölçüsü 12, ekartman ölçüsü ise 62 olarak belirtiliyor. Hemen her tarz ile uyumlu olabilecek bu modelin fiyatı ise her bütçeye hitap ediyor.

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2. Kalitesi ve tasarımıyla adından söz ettiren: Victoria Beckham Vb217s 727 Kadın Güneş Gözlüğü

Duygu Özaslan'ın çok sevilen tarzını benimsemek isteyenlere güneş gözlüğü tavsiyeleri

Dünya genelinde kendine has stili ile fenomen olan Victoria Beckham, kendi adını taşıyan marka bünyesinde gözlük modellerine de yer veriyor. Sezonun trendlerini takip ederek üretim yapan ve hatta ikon parçalar üreterek trend belirlemede öncü olan ismin, Victoria Beckham Vb217s 727 Kadın Güneş Gözlüğü modeli sıkça tercih ediliyor. Ürün; dikdörtgen çerçeve formu, metal çerçeve materyali ve çok renkli cam rengiyle en tarz parçalardan biri hâline geliyor. Uv400 filtreli ve 61 mm ekartman ölçüsüne sahip ürün, kullanıcılardan tam not alıyor. Kaliteli ve trend bir güneş gözlüğü arıyorsanız bu ürüne bakmanızda fayda var.

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3. Siyahtan vazgeçemeyenler için: Angel Eyes Kadın Güneş Gözlüğü

Duygu Özaslan'ın çok sevilen tarzını benimsemek isteyenlere güneş gözlüğü tavsiyeleri

Renkli camlar kullanılarak üretilen gözlük modelleri her ne kadar trend modeller olsa da özellikle her kombinle uyum sağlayan siyah camlı modeller, kadınların vazgeçemediği seçeneklerden biri oluyor. Angel Eyes Kadın Güneş Gözlüğü de Duygu Özaslan'ın güneş gözlüğü gibi koyu renkli çerçevelere sahip. Kemik çerçeve şeklinde üretilen gözlük, altın rengi detaylar ile kullanıcıların dikkatini kazanıyor. İlk bakışta tasarımıyla öne çıkan model, detaylı olarak incelendiğinde kalitesini belli ediyor. Modası geçmeyecek ve her mevsimde kullanılabilir bir gözlük arıyorsanız Angel Eyes markalı ürünü incelemenizi öneriyoruz.

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4. Filtreli camlarıyla: Dior Crd Sostellaıre1 Epz 1ı 59 G Kadın Güneş Gözlüğü

Duygu Özaslan'ın çok sevilen tarzını benimsemek isteyenlere güneş gözlüğü tavsiyeleri

Dior, dünya üzerinde adından söz ettiren tasarımlarıyla konuşulan bir marka olarak biliniyor. Özellikle gözlük modelleri kadınlar tarafından çok sık tercih ediliyor. Uzun yıllar boyunca aşınmadan kullanılabilecek kalitede gözlük üretimi yapan markanın Duygu Özaslan'ın güneş gözlüğü modeline benzeyen ürünü, Dior Crd Sostellaıre1 Epz 1ı 59 G Kadın Güneş Gözlüğü olabilir. Mat cam tipi tercih edenler için uygun model, çerçeveli olarak tasarlanıyor. Dikdörtgen çerçeve tipi renkli olarak tasarlanan ürün, 59 mm ekartmana sahip. Modelin Uv400 filtreli camları ise göz sağlığını iyi derecede koruyor.

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5. Uygun fiyat ve etkili tasarım: Aqua di Polo 1987 Kahverengi Kadın Güneş Gözlüğü

Duygu Özaslan'ın çok sevilen tarzını benimsemek isteyenlere güneş gözlüğü tavsiyeleri

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Sezonun trendlerini takip etmek ama aynı zamanda retro stiller yaratmak isteyenler için özel tasarlanan Aqua di Polo 1987 Kahverengi Kadın Güneş Gözlüğü, şık tasarımı ile kullanıcıların gönlünü kazanıyor. Cat eyes gözlükler arasında en çok satanlar listesinde yer alan model, kahverengi kemik çerçeveye eşlik eden camlarıyla oldukça hoş bir görünüm sunuyor. Uygun fiyatının yanı sıra kalitesiyle ön plana çıkan ürün, modern bir tarz yakalamak isteyenlere özel olarak üretiliyor denilebilir. 18.6 x 9.6 x 3.4 cm paket boyutları ile kullanıcıya ulaşan ürünü incelemeye ne dersiniz?

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6. Enerjik bir tasarım: FRANCO VITAL Ammon Blk Açık Füme Turuncu Güneş Gözlüğü

Duygu Özaslan'ın çok sevilen tarzını benimsemek isteyenlere güneş gözlüğü tavsiyeleri

İnce çerçeveli gözlükler, her daim tercih edilen aksesuarlar arasında yer alıyor. Sezonun en trend modelleri içinde yer alan FRANCO VITAL Ammon Blk Açık Füme Turuncu Güneş Gözlüğü, en iyi renkli camlı güneş gözlükleri arasında yer alıyor. Organik cam malzemesi ve %100 UV korumalı olarak tasarlanan model, birçok kıyafet ile rahatlıkla kombinlenerek ve enerjik bir stil yaratmanıza yardımcı oluyor. Ürün; degrade cam tipi, 57 mm ekartman boyutu ve dikdörtgen formu sayesinde her yaştan kadına uygun şekilde üretiliyor.

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7. Özel polikarbon çerçevesiyle: MAIA Eyewear Güneş Gözlüğü

Duygu Özaslan'ın çok sevilen tarzını benimsemek isteyenlere güneş gözlüğü tavsiyeleri

Sezonun en popüler güneş gözlüğü modelleri arasında yer alan MAIA Eyewear Güneş Gözlüğü, kullanıcılar tarafından büyük övgü topluyor. Polikarbon çerçeve seçeneği ile uzun yıllar boyunca aşınmadan kullanım imkânı veren model, özel tasarımlı metal sapı ile ön plana çıkıyor. Dikdörtgen formlu çerçevesindeki leopar desenler, tasarıma modern bir şıklık kazandırırken ürünün mavi cam rengi; ürüne sportif bir hava katıyor. Uv400 korumalı olarak üretilen model; 51 mm ekartman, 10 mm sap köprü ve 135 mm sap ölçüleri ile tasarlanıyor.

Ürünü İncele

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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