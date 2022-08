Yaz boyunca yanınızdan ayırmayacağınız hem spor hem şık güneş gözlüğü modelleri

Özellikle sıcak ve güneşli yaz mevsiminde hem gözlerimizi güneş ışınlarından korumak hem kombinlerinizi tamamlamak için güneş gözlükleri imdadınıza koşuyor. Hem spor hem şık kombinlere uyum sağlayacak, tatillerde ve şehir hayatında stilinizi tamamlayacak farklı modeldeki güneş gözlüklerini sizin için derledik. Dilerseniz gelin, bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Klasikten şaşmayanlar için: Ray-Ban 2140

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Siz de yaz mevsiminde gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından korurken hem spor hem şık kombinlerinizle uyum sağlayacak zamansız bir güneş gözlüğü mü arıyorsunuz? Öyleyse Ray-Ban markasının klasikleşmiş, neredeyse her yüze yakışan unisex modeline göz atmanızı öneririz. Yansıma önleyici kaplamalı kristal camları; UVA, UVB ve mavi ışığı %100 bloke edebilen lensleri ile yüksek koruma sağlayan güneş gözlüğü; çizilmez ve darbeye dayanıklı yapısıyla da uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Yaz kış her kombininizle gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz gözlük modelini özellikle yaz boyunca yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

2. Modern ve klasik bir arada: Vogue Vo5438 W65673 52 Hailey Geometrik Çerçeve Güneş Gözlüğü

Stilinizde modern ve klasik görünümleri birleştirmeyi seviyorsanız güneş gözlüğü denildiğinde akla gelen ilk markalardan Vogue'un Vo5438 W65673 52 Hailey adını verdiği gözlük modelini incelemelisiniz. Kahverengi geometrik çerçevesi ve camlarıyla hem klasik hem modern bir görünüme sahip olan güneş gözlüğünü özellikle şık kombinlerinizle gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bu gözlüğü çok beğendiyseniz modelin sarı, yeşil ve siyah renkli alternatifleri bulunduğunu da belirtelim. Kutu içeriğinden çıkan silme bezi ile ihtiyaç duydukça güneş gözlüğünü temizleyebilirsiniz. Dilerseniz gözlüğü kutusuna koyarak çantanızda taşıyabilirsiniz.

Amazon Pazaryeri Fırsat Festivali başladı! Yüzlerce üründeki büyük indirimi kaçırmamak için acele edin. Ürünlere ulaşmak için görsele tıklayın. (22.08.2022)

3. Her dönemin modası damla modelleri sevenler için: Mustang Mu 1894

Top Gun filmiyle gönüllerde bir kez daha taht kuran ve modası hiç geçmeyen damla gözlükleri seviyorsanız Mustang Mu 1894 01 modeli sizin için harika bir seçim olabilir. Hem spor hem şık kombinlerinizle rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir tasarıma sahip olan gözlük modeli, her ne kadar erkekler için tasarlanmış olsa da kadınlar tarafından da sıklıkla tercih ediliyor. Dayanıklı ve kaliteli malzemesi sayesinde uzun yıllar gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz güneş gözlüğü ile hem gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyabilir hem stilinizi tamamlayabilirsiniz.

4. Renkli cam modasını yakalayın: Osse Güneş Gözlüğü

Çevrenizi daha renkli görmenizi sağlayacak renkli camlı güneş gözlüklerini seviyorsanız Osse markasının bu gözlük modeli tam size göre! Altın sarısı çerçevesi ve kırmızı camlarıyla son derece modern ve spor bir görünüme sahip olan güneş gözlüğü, özellikle yaz mevsiminde her kombininizle harika bir şekilde uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış. Hem şehir hayatında hem tatillerde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz güneş gözlüğünü yanınızdan hiç ayırmak istemeyeceksiniz. Gözlüğü taktığınız her an hayranlık dolu bakışları üzerinize çekeceksiniz. Daha ne olsun, değil mi?

5. İddialı stillerin tamamlayıcısı: Gucci Gg0059s 002 19 Kadın Güneş Gözlüğü

Stilinizde iddialı parçalar kullanmayı seviyor ve tarzınıza uygun şık bir güneş gözlüğü arıyorsanız Gucci Gg0059s 002 19 Güneş Gözlüğü'nü denemeye ne dersiniz? Girdiğiniz her ortamda bakışları üzerinize çekecek tarzda bir tasarıma sahip olan güneş gözlüğü; geniş kelebek model ekartmanı, renkli çerçevesi ve kahverengi camlarıyla son derece şık bir görünüme sahip. Polarize camları ile gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından korurken iddialı tarzıyla da dikkatleri üzerinizde toplayacak güneş gözlüğüne göz atmanızı öneririz. Böylece çok daha şık bir tarza kavuşabilirsiniz!

6. Mavinin iç açıcı güzelliğini gözlerinize taşıyın: Chloe CE 114ST 779 Kadın Güneş Gözlüğü

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Son yılların yeni trendleri arasında yer alan renkli camlı güneş gözlüklerini seviyorsanız Chloe markasının CE 114ST 779 isimli gözlük modeli vazgeçilmeziniz olmaya aday. Yuvarlak, zarif, modern metal çerçevesi ve mavi degrade camlarıyla son derece modern ve şık bir görünüme sahip olan güneş gözlüğünü özellikle yaz mevsiminde sportif kombinlerinizin tamamlayıcısı olarak tercih edebilirsiniz. Bu sayede şıklığınızı ve göz sağlığınızı koruyabilirsiniz. Stilinizden şık aksesuarlarla söz ettirmek istiyorsanız bu gözlük modeli sizin için harika bir seçim olabilir, bizden söylemesi!

7. Her ortama uyum sağlayacak bir model: Calvin Klein Ck20116s C716 Unisex Güneş Gözlüğü

Yalnızca yaz mevsiminde değil, yıl boyunca gözlerinizi güneş ışınlarından koruyacak; her tarza ve ortama rahatlıkla uyum sağlayacak bir model arıyorsanız Calvin Klein Ck20116s C716 Unisex Güneş Gözlüğü ile tanışmanızın vakti çoktan gelmiş demektir. Neredeyse her yüz şekline yakışan yuvarlak tasarımlı metal çerçevesi ve siyah camlarıyla iddialı bir görünüme sahip olan gözlük modelini şehir hayatında ve yaz tatillerinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bu sayede hem spor hem şık bir görünüm elde edebilirsiniz. Gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından koruyacak olmanız da cabası!

8. Renk geçişleriyle çarpıcı bir görünüm: Eyemood Dora C1 REWERHUH

Özellikle yaz aylarında makyajsızken bile makyajlıymış gibi görünmek, stilinize renk katmak istiyorsanız Eyemood markasının Dora C1 REWERHUH adını verdiği gözlük modeli sizin için harika bir seçim olabilir. Kare kesimli zarif metal çerçevesi ve mavi-pembe degradeli camlarıyla son derece modern ve şık bir görünüm sunar. %100 UV korumalı camları ile gözlerinizi güneşin zararlı ışınlarından korurken camlarındaki renk geçişi ile gözlerinizin makyajlıymış gibi iddialı ve canlı görünmesini sağlar. Hem şehirde hem tatillerde rahatlıkla tercih edebileceğiniz gözlük modelini dilerseniz sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz.