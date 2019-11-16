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Kalkan balığı avında 'kota' dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:46 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Dr.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Karadeniz’de aşırı avcılık nedeniyle stokları azalan kalkan balığıyla ilgili avcılıkta kota uygulamasına geçileceğini söyledi.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamasında, Türkiye ve dünyada denizlere olan ilginin her geçen gün arttığını ve değerli bir hayvansal protein kaynağı olan balık stoklarından daha fazla pay elde etmek için ülkelerin birbiriyle yarışa girdiğini söyledi. Pakdemirli, bu mücadelelerden birinin geçen hafta Karadeniz’de kalkan balığı kota paylaşımında yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Türkiye’nin de üyesi bulunduğu GFCM, geçen hafta Atina’da bir toplantı yaptı. Toplantıda, Karadeniz’deki kalkan balığı stoklarının aşırı avcılığa maruz kalması nedeniyle, türün korunması ve stoklarının iyileştirilmesi amacıyla bir takım düzenlemeler getirildi. Bu kapsamda Karadeniz’deki toplam avlanabilir kalkan balığı miktarı 857 ton olarak hesaplandı ve avcılığın kotayla yönetilmesine karar verildi. Belirlenen bu miktar da Karadeniz'e kıyısı olan ülkelere bölüştürüldü. Ülkemizin yoğun müzakereleri sonucunda en büyük pay yüzde 58 (497 ton) ile Türkiye’nin oldu. Bu kota, 2020 yılından itibaren 3 yıl boyunca uygulanacak. Alınan bu kotanın, ülkemiz ve Karadeniz’de avcılık yapan balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

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