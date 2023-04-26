HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kalori açığı oluşturmak: Günlük kalori alımı nasıl azaltılır?

Kalori açığı oluşturmak: Günlük kalori alımı nasıl azaltılır?

25.04.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalori açığı vücuttaki enerji alımının, tüketiminden daha az olduğu durumdur. Bu durumda vücut enerjiyi depolamak için önceden biriktirdiği yağları kullanır ve kilo kaybı meydana gelir. Kalori açığı, kilo vermek için temel bir prensiptir ve sağlıklı bir vücut kompozisyonu elde etmek için gereklidir. Kalori açığı oluşturmanın önemi sağlıklı bir kilo verme süreci için hayati önem taşır. Peki, kalori açığı nedir ve neden önemlidir?

Kalori açığı oluşturmak: Günlük kalori alımı nasıl azaltılır?

İçindekiler

  • Kalori açığı nedir?
  • Kalori açığı nasıl oluşturulur?
  • Günlük kalori alımı nasıl azaltılır?
  • Günlük ne kadar kalori almalıyım?
  • Kalori açığı nasıl hesaplanır?
  • Kalori açığı ile kilo vermek mümkün mü?
  • Kilo vermek için kalori açığı ne kadar olmalı?
  • Kalori açığı ile nasıl kilo verilir?

Kalori açığı oluşturmak vücuttaki yağ oranını azaltarak kalp hastalığı, diyabet, hipertansiyon gibi sağlık problemlerinin oluşma riskini de azaltabilir. Ancak kalori açığının oluşturulması sırasında aşırıya kaçmak ve gereğinden fazla kalori kesmek de sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle kalori açığı oluşturmak için dengeli bir beslenme programı ve egzersiz rutini uygulanmalıdır. Kalori açığı oluşturmak için yapılması gereken günlük olarak harcanan kalorilerden daha az kalori almak veya harcanan kalori miktarını artırmaktır. Bu amaçla sağlıklı bir beslenme programı uygulanarak ve düzenli egzersiz yaparak kalori açığı oluşturulabilir. Bunun yanı sıra egzersiz süresince alınan besinlerin kalorisi, egzersiz sonrasında yakılan kaloriden daha fazla olmamalıdır. Bu durumda kalori açığı oluşturulamaz ve kilo kaybı mümkün olmayabilir.

Kalori açığı nedir?

Kalori açığı vücudun günlük olarak aldığı kaloriden daha az kalori tüketmesidir. Bu vücudun enerji ihtiyacının karşılanmasına yetecek kadar kalori alındığı ancak egzersiz veya fiziksel aktiviteler sırasında yakılan kaloriden daha az alındığı anlamına gelir. Kalori açığı oluşturmak vücuttaki yağ depolarının yakılmasına ve kilo vermenize yardımcı olabilir. Kalori açığı genellikle diyet ve egzersiz yoluyla oluşturulur. Örneğin egzersiz yaparken veya fiziksel aktiviteler sırasında vücut daha fazla kalori yakar. Bu sayede günlük kalori alımınızı azaltarak veya kalori alımınızı sabit tutarak kalori açığı oluşturabilirsiniz. Ayrıca düşük kalorili bir diyet uygulayarak da kalori açığı oluşturabilirsiniz.

Kalori açığı oluşturmak kilo kaybı için esastır. Vücut yağının yakılması ve kilo verilmesi kalori açığı yaratarak mümkün olur. Ancak kalori açığının çok büyük olması sağlığınızı olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sağlıklı bir şekilde kilo vermek için kalori açığını doğru oranda oluşturmanız önemlidir. Ayrıca egzersiz yaparken yeterli kalori alımına da dikkat ederek vücudunuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamalısınız.

Kalori açığı nasıl oluşturulur?

Kalori açığı oluşturmak vücuttaki enerji dengesinin bozulması ve kilo kaybı sağlamak için alınan kalori miktarının harcanan kalori miktarından daha az olması anlamına gelir. Bu vücudunuzun yağ depolarından enerji elde etmek için mecburen yağ yakmasını sağlar. Kalori açığı oluşturmanın birkaç yolu vardır. Bunların en yaygın olanları daha az kalori almak, daha fazla kalori yakmak veya her ikisini birden yapmaktır. Daha az kalori almak için günlük alınan kalori miktarını azaltarak beslenmenizi kontrol altında tutabilirsiniz. Daha fazla kalori yakmak için ise düzenli olarak egzersiz yaparak enerji tüketiminizi artırabilirsiniz.

Kalori açığı oluşturmak için ne kadar kalori aldığınızı ve ne kadar kalori yaktığınızı takip etmeniz önemlidir. Bunu yapmak için kalori sayma uygulamaları veya cihazları kullanabilirsiniz. Ancak kalori açığı oluştururken sağlıklı beslenmeyi de göz önünde bulundurmak önemlidir. Yeterli miktarda protein, karbonhidrat ve yağ tüketmek, vücudun ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlıklı bir kilo kaybı süreci için gereklidir. Kalori açığı oluşturmak sağlıklı bir kilo kaybı için önemli bir faktördür. Ancak beslenme ve egzersiz gibi diğer faktörleri de göz önünde bulundurarak sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeniz önerilir.

Günlük kalori alımı nasıl azaltılır?

Günlük kalori alımının azaltılması, kilo vermek veya sağlıklı bir şekilde kilo kontrolü sağlamak için önemlidir. Bazı basit adımlarla günlük kalori alımınızı azaltabilirsiniz:

  • Düşük kalorili yiyecekleri tercih edin: Düşük kalorili yiyecekler, yüksek lifli sebzeler, meyveler, yağsız proteinler ve tam tahıllı gıdalar gibi doyurucu yiyeceklerdir. Bu tür yiyecekleri tercih ederek daha az kalori alabilirsiniz.
  • Porsiyon kontrolü yapın: Yiyecek porsiyonlarınızı küçültmek günlük kalori alımınızı azaltmanın kolay bir yoludur. Porsiyonları küçültmek için yemek hazırlama sırasında tabağınıza daha az yiyecek alın veya yemeğinizi tamamlamadan önce yavaşlayın ve doygunluk hissini takip edin.
  • Abur cubur tüketimini azaltın: Çok miktarda işlenmiş gıda, şekerli içecekler ve atıştırmalıklar tüketmek, günlük kalori alımınızı hızlıca artırabilir. Bu tür yiyecekleri mümkün olduğunca azaltmaya çalışın ve alternatif olarak sağlıklı atıştırmalıklar seçin.
  • Su içmek: Su kalorisi olmayan bir içecek olduğu için günlük kalori alımınızı azaltmanın kolay bir yoludur. Yemekler arasında su içmek hem hidrasyonunuzu korur hem de daha az kalori almanıza yardımcı olur.
  • Egzersiz yapın: Egzersiz yapmak kalori yakmanın en etkili yollarından biridir. Düzenli egzersiz yaparak günlük kalori açığınızı artırabilirsiniz.

Tüm bu yöntemlerle günlük kalori alımınızı azaltabilir ve sağlıklı bir şekilde kilo kontrolü sağlayabilirsiniz. Ancak vücudunuzun ihtiyaçlarına uygun bir şekilde kalori alımını azaltmanız önemlidir, aksi takdirde sağlığınızı olumsuz etkileyebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir

Tüm vücut antrenman mı yoksa bölgesel antrenman mı daha etkili?

Tüm vücut antrenman mı yoksa bölgesel antrenman mı daha etkili?

 20 dakikada yaza fit girin!

20 dakikada yaza fit girin!

 Hem kilo vermek hem kas yapmak için ne yapmalı?

Hem kilo vermek hem kas yapmak için ne yapmalı?

 Vegan beslenenler vücut geliştirebilir mi?

Vegan beslenenler vücut geliştirebilir mi?

Günlük ne kadar kalori almalıyım?

Günlük olarak ne kadar kalori almanız gerektiği yaşınıza, cinsiyetinize, boyunuza, kilonuza ve günlük aktivite seviyenize bağlıdır. Genel olarak kilonuzu korumak için gerekli olan günlük kalori alımı, vücut ağırlığınızın kilogramı başına yaklaşık 22-24 kalori aralığında olabilir. 60 kilo ağırlığındaki bir kadın yaklaşık olarak 1320-1440 kalori almalıdır ancak bu miktar kişinin diğer durumlarına göre değişiklik gösterir.

Kilo vermek istiyorsanız günlük kalori alımınızı azaltmanız gerekir. Genellikle haftada 0,5-1 kilogram kaybetmek için günlük kalori alımınızı yaklaşık 500-1000 kalori azaltmanız gerektiği önerilir. Ancak sağlıklı bir şekilde kilo vermek için düşük kalorili diyetleri uzun süre uygulamak sağlık sorunlarına neden olabilir bu nedenle bir diyetisyen veya sağlık uzmanı ile görüşmek her zaman en iyisidir. Günlük kalori hesaplama için aşağıdaki adımlar takip edilebilir:

Bazal Metabolik Hız (BMR) hesaplama

BMR, vücudun dinlenme halindeyken harcadığı kalori miktarını ifade eder. BMR hesaplama için çeşitli formüller kullanılabilir, ancak en yaygın olanı Harris Benedict formülüdür:

Erkekler için: BMR = 66.5 + (13.75 x vücut ağırlığınız (kg)) + (5 x boyunuz (cm.)) - (6.77 x yaş)
Kadınlar için: BMR = 655.1 + (9.56 x vücut ağırlığınız (kg)) + (1.85 x boyunuz (cm.)) - (4.67 x yaş)

Aktivite Seviyesi hesaplama

BMR'nizi, günlük aktivitelerinize göre çarparak, günlük kalori ihtiyacınızı belirleyebilirsiniz. Aktivite seviyenizi yukarıdaki formüle göre hesaplayabilirsiniz:

Az aktivite (masabaşı iş): BMR x 1.2
Hafif aktivite (az hareketli iş): BMR x 1.3
Orta aktivite (aktif iş): BMR x 1.4
Yüksek düzeyde aktivite (sürekli hareketli iş): BMR x 1.5

Hedef kilo ve zaman belirleme: Hedefinize ulaşmak için kaç kilo vermeniz gerektiğini ve hangi zaman aralığında bu hedefe ulaşmak istediğinizi belirleyin.

Günlük kalori alımınızı belirleme: Günlük kalori alımınız, hedef kilonuza ve hedef sürenize göre belirlenebilir. Günde 500 kalori açık vererek, haftada yaklaşık 0.5-1 kilo verebilirsiniz. Ancak günlük kalori alımınızın çok düşük olması sağlık sorunlarına neden olabilir, bu nedenle mutlaka bir uzman ile görüşmeniz önerilir.

Kalori açığı nasıl hesaplanır?

Kalori açığı vücudun ihtiyaç duyduğu enerjinin alınan enerjiden daha az olması durumudur. Bu durumda vücut enerjiyi yağ dokusundan alarak kullanır ve kilo kaybı gerçekleşir. Kalori açığı hesaplamak için öncelikle bazal metabolizma hızı (BMH) belirlenmelidir. BMH, vücudun temel fonksiyonlarını sürdürebilmek için gereken minimum enerjidir. BMH hesaplanırken yaş, cinsiyet, boy, kilo gibi faktörler göz önünde bulundurulur.

BMH hesapladıktan sonra aktivite seviyesi ve egzersiz yapma durumu da dikkate alınarak günlük ihtiyaç duyulan kalori miktarı belirlenir. Bu değer genellikle Harris-Benedict formülü gibi çeşitli formüller kullanılarak hesaplanır. Kalori açığı oluşturmak için, günlük ihtiyaç duyulan kalori miktarından belirli bir miktar çıkarılabilir. Genellikle 500 kalori civarı bir açık önerilir. Ancak sağlıklı bir kilo kaybı için günlük alınan kalorinin %10-20'si kadar bir açık yeterlidir.

Kalori açığı hesaplarken dikkatli olunmalı ve açığın çok büyük olmamasına özen gösterilmelidir. Ayrıca kalori açığının sadece yeterli ve dengeli beslenme ile birleştirildiğinde sağlıklı bir kilo kaybına yol açacağı unutulmamalıdır.

İlginizi Çekebilir

Zayıflamak için 30 günlük ip atlama programa

Zayıflamak için 30 günlük ip atlama programa

Bacak kası geliştirmek için evde uygulanabilecek egzersizler

Bacak kası geliştirmek için evde uygulanabilecek egzersizler

 Ters mekik ile göbek eritme mümkün mü?

Ters mekik ile göbek eritme mümkün mü?

 Powerlifting vücut geliştirir mi?

Powerlifting vücut geliştirir mi?

Kalori açığı ile kilo vermek mümkün mü?

Kalori açığı yaratarak kilo vermek mümkündür. Vücut, enerji alımı ile harcama arasındaki dengeden etkilenir. Eğer günlük alınan kalori miktarı harcanan kalori miktarından fazlaysa, vücut enerjiyi depolar ve kilo alır. Ancak günlük alınan kalori miktarı harcanan kalori miktarından az ise vücut enerji depolarını kullanarak bu enerji ihtiyacını karşılamaya çalışır ve bu da kilo kaybına neden olur.

Kalori açığı yaratarak kilo vermek için günlük kalori alımınızı azaltmak veya egzersiz yaparak harcadığınız kalori miktarını artırmak gereklidir. Ancak, sağlıklı bir şekilde kilo vermek için, günlük kalori ihtiyacınızı belirlemek ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle, bir diyetisyen veya sağlık uzmanından yardım alarak kilo verme planınızı oluşturmanız önerilir.

Kilo vermek için kalori açığı ne kadar olmalı?

Kilo vermek için gereken kalori açığı kişinin metabolizması, yaşam tarzı, cinsiyeti, kilosu ve hedefi gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, günlük kalori alımının %10-20'si kadar bir açığın oluşturulması önerilir. Örneğin günlük 2000 kalori alan bir kişi, günlük 200-400 kalori açığı oluşturarak kilo vermeye başlayabilir. Ancak çok düşük kalori alımı sağlıksız olabilir ve metabolizma hızını yavaşlatabilir.

Kalori açığı oluşturma konusunda sağlıklı bir yol izlemek ve uzman bir diyetisyen veya doktor ile çalışmak önemlidir. Ayrıca sadece kalori açığı oluşturmak yeterli değildir. Denge ve çeşitlilik içeren bir beslenme programı, egzersiz ve uygun miktarda protein, karbonhidrat ve yağ tüketimi de kilo vermek için önemlidir.

Kalori açığı ile nasıl kilo verilir?

Kalori açığı ile kilo vermek günlük alınan kalori miktarını vücudun ihtiyaç duyduğu kalori miktarından azaltarak yapılır. Bu, vücudun enerji ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle yağ depolarının kullanılmasını sağlar. Kalori açığı oluşturmak için günlük alınan kalori miktarı, vücudun temel metabolizma hızı (BMR) ve günlük aktivitelerin enerji tüketimi dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Bu hesaplama sonucunda belirlenen günlük kalori miktarından daha az kalori alarak, kalori açığı oluşturulabilir.

Kilo vermek için genellikle haftalık yaklaşık 0,5-1 kg hedeflenir. Bu hedefe ulaşmak için günlük kalori açığı yaklaşık olarak 500-1000 kalori olmalıdır. Ancak kişinin vücut yapısı, yaş, cinsiyet, yaşam tarzı ve sağlık durumu gibi faktörler de hesaplamada dikkate alınmalıdır. Ayrıca, sağlıklı kilo kaybı için yeterli beslenme ve egzersiz programları da takip edilmelidir. Kalori açığı ile kilo vermek için sağlıklı besinler tüketmeli, işlenmiş ve yüksek kalorili gıdalardan kaçınmalı, bol su içmeli ve egzersiz yapmalısınız. Ayrıca kalori açığını çok fazla artırmamak için sağlıklı bir beslenme programı oluşturmak ve yavaş ve sürdürülebilir bir kilo kaybı hedeflemek önemlidir.

İlginizi Çekebilir

Evde uygulanabilecek en iyi sırt hareketleri

Evde uygulanabilecek en iyi sırt hareketleri

Deadlift nereyi çalıştırır?

Deadlift nereyi çalıştırır?

 Boy uzatma yöntemleri nelerdir?

Boy uzatma yöntemleri nelerdir?

 Göbek yağı eritme diyeti ve egzersizleri

Göbek yağı eritme diyeti ve egzersizleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Etten daha fazla protein içeriyor! Faydalarını duyanlar şaşırıyorEtten daha fazla protein içeriyor! Faydalarını duyanlar şaşırıyor
Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'Yapıcıoğlu'nun Türk bayrağı ile ilgili sözleri gündem oldu! 'Kürt'ü kışkırtıp...'
Tam o anda ekran karardı! Tam o anda ekran karardı!
Anahtar Kelimeler:
kalori günlük kalori ihtiyacı günlük kalori ihtiyacı hesaplama kalori hesaplama kalori acigi nedir

En Çok Okunan Haberler

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Liderlerden peş peşe geçmiş olsun mesajları geldi

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Asgari ücrete Temmuz zammı! 10.328 liraya yükselecek

Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Oğan'dan dikkat çeken iddia: Çekilecekler!

Oğan'dan dikkat çeken iddia: Çekilecekler!

Ünlü çiftten yatak odası itirafı! "Evlendikten sonra seks..."

Ünlü çiftten yatak odası itirafı! "Evlendikten sonra seks..."

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!

Canlı yayında söz aldı 'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem oldu!

İlginizi Çekebilir

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Columbia, Puma... Ünlü markaların en çok satanlarını sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.