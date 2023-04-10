En iyi göbek eritme hareketleri nelerdir, göbek eritmek için ne yapılmalı? Göbek yağı eritme diyeti ve egzersizleri

Göbek eritmek için çeşitli egzersizler mevcut olsa da sonuç almak için bu çalışmaların beslenme ile birlikte yürütülmesi gerekiyor. Egzersizler çalışılan bölgedeki kasları geliştirip büyütürken yağ yakmaya da destek oluyor. Ancak egzersizlerle bölgesel yağ yakmak genetik olarak mümkün değil. Her insanın kendine özel yapısı yağ depolamayı da farklı kılıyor. Dolayısıyla tek bir bölgeyi çalıştıran hareketler yapmak yerine tüm vücuda etki edebilecek egzersizlerle fit ve sıkı bir görünüm kazanmak mümkün olabilir. Yalnızca karın egzersizi yaparak etkili sonuçlar alınamayabilir.

Göbek eritmek için ne yapılmalı?

Vücudun sağlıklı bir biçimde yağ yakabilmesi için günlük kalori ihtiyacının artması gerekir. Bunun dışında az kalori alınarak da kilo kaybedilebilir. Kalori ihtiyacını arttırmak içinse bedenin aktif olarak hareket etmesi önemlidir. Bu şekilde metabolizma daha hızlı çalışır ve vücutta yağ yakma süreci başlar. Aktif hareketi sağlamanın etkili ve eğlenceli yollarından biri düzenli egzersiz yapmaktır. Öncesinde spor geçmişiniz yoksa uzmanlardan destek alarak oluşturacağınız programlarla düzenli egzersizlere başlamanız önerilir.

Göbek nasıl eritilir?

Yağ yakma büyük oranda beslenme ile alakalı bir durumdur. Dolayısıyla sadece karın bölgesini çalıştıran çok sayıda egzersizle sağlıklı sonuçlar alınamaz. Bunun yerine dengeli egzersiz programları uygulamak kas gelişimi ve vücudun güçlenmesi için çok daha yararlı olur. Vücutta çeşitli kas bölgeleri için pek çok egzersiz türü bulunur. Karın bölgesi de bunlardan biridir. "Göbek nasıl erir?" sorusuna cevap olarak birden fazla egzersiz saymak mümkündür. Aşağıda sıralanan egzersizlerden programınıza ve spordan beklentilerinize uygun olanları seçerek çalışmaya başlayabilirsiniz:

Mekik/yarım mekik: En çok bilinen egzersizlerden biridir. Üst karın kaslarını çalıştıran bu hareketi ve varyasyonlarını ekipmana ihtiyaç duymadan her yerde uygulayabilirsiniz.

En çok bilinen egzersizlerden biridir. Üst karın kaslarını çalıştıran bu hareketi ve varyasyonlarını ekipmana ihtiyaç duymadan her yerde uygulayabilirsiniz. Plank: Dirseklerinizin ve parmak uçlarınızın üzerinde sabit durduğunuz plank hareketi karın kasları dışındaki kasları da çalıştırır. Vücudun direncini ve dayanımını artıracak bir egzersizdir. Farklı varyasyonları tercih edilebilir.

Dirseklerinizin ve parmak uçlarınızın üzerinde sabit durduğunuz plank hareketi karın kasları dışındaki kasları da çalıştırır. Vücudun direncini ve dayanımını artıracak bir egzersizdir. Farklı varyasyonları tercih edilebilir. Bisiklet egzersizi: Mekik pozisyonunda uygulanan bu harekette bacaklar pedal çeviriyor gibi hareket ettirilir. Sağ diz ve sol dirsek birbirine yaklaştırılır. Sonrasında hareket zıt kol ve bacaklarla devam eder.

Mekik pozisyonunda uygulanan bu harekette bacaklar pedal çeviriyor gibi hareket ettirilir. Sağ diz ve sol dirsek birbirine yaklaştırılır. Sonrasında hareket zıt kol ve bacaklarla devam eder. Köprü egzersizi: Sırtüstü konumda başlanan bu egzersizde ayak tabanları yere basacak şekilde pozisyon alınır. Karından güç alınarak gövde yukarı doğru kaldırılır. Bu hareket özellikle alt karın kaslarını çalıştırır.

Sırtüstü konumda başlanan bu egzersizde ayak tabanları yere basacak şekilde pozisyon alınır. Karından güç alınarak gövde yukarı doğru kaldırılır. Bu hareket özellikle alt karın kaslarını çalıştırır. Dağ tırmanışı: Bu egzersize düz plank pozisyonu alarak başlayabilirsiniz. Bu harekette dizler sırayla bir yere tırmanıyor gibi karnın içine doğru çekilir ve geri itilir. Düzenli tekrarlarla yağ yakıcı zayıflama egzersizleri programında uygulanabilir.

Bu egzersize düz plank pozisyonu alarak başlayabilirsiniz. Bu harekette dizler sırayla bir yere tırmanıyor gibi karnın içine doğru çekilir ve geri itilir. Düzenli tekrarlarla yağ yakıcı zayıflama egzersizleri programında uygulanabilir. Kalça/bacak kaldırma: Yere sırtüstü pozisyonda uzanılır. Başınız ve sırtınız sabitken ayaklar karından güç alınarak kaldırılır.

Yukarıda sıralanan egzersizler spor salonuna gitmeden ev ortamında rahatlıkla uygulanabilir. Fazladan spor aletine ihtiyaç duyulmadan yapılabilen bu egzersizleri programınıza ekleyebilirsiniz. Spora yeni başlayan biriyseniz sağlık problemi yaşanmaması adına öncelikle doktor kontrolüne girmeniz tavsiye edilir. Egzersiz programınızın da uzmanlar tarafından oluşturulması ya da kontrol edilmesi önemlidir. Sağlıklı olmak ve kilo vermek için spor yapılırken farklı sağlık sorunlarına yol açmaması için dikkatli olunmalıdır. Egzersiz bedeniniz ve sağlığınız için uygunsa ısınma hareketleriyle spora başlayabilir, haftada 3-4 gün olacak şekilde spor yapabilirsiniz.

Bel inceltme egzersizleri nedir?

Vücudun incelip sıkılaşması için kalori yakılmalı, yağ oranı düşürülmeli ve kas kütlesi arttırılmalıdır. Yalnızca kardiyo hareketlerinden oluşan egzersizleri uygulamak yerine ağırlık kullanarak çalışmak daha kalıcı sonuçlar almanızı sağlar. Kardiyo vücudun esnekliğini ve dayanıklılığını arttırır. Bunun yanında ağırlık antrenmanlarıyla kaslarınızı geliştirebilirsiniz. Göbek eritme hareketleri ile şekillenmiş ve sıkılaşmış bir bele sahip olabilirsiniz.

Spor ve sağlıklı beslenme ile orta ve uzun vadede sağlığınıza olumlu katkılar sağlayabilirsiniz. Ancak 1 haftada göbek eritme gibi gerçekçi olmayan hedefler sizi spor yapmaktan uzaklaştırabilir. Sporda önemli etkenlerden biri de motivasyondur. Gerçekçi ve uygulanabilir hedeflerle yola başlamalı ve ilerleme aşamalarında bunu kendinize hatırlatmalısınız. Spor yaptıkça vücudunuzu daha iyi tanıyabilir ve sizin faydanıza olacak hareket ve beslenme şeklini planlayabilirsiniz. Başarılı sonuçlara ulaşmak için zaman ve emek gerektiğini unutmadan acele etmeden sonuca odaklanabilirsiniz.

Göbek eritme diyeti nasıl olmalı?

Vücuda yüksek kalori alınmasıyla göbek çevresinde yağlanma oluşabilir. Donmuş yağ içeren gıdalar bu konuda önemli bir etkendir. Fast food ürünler, margarin, paketli ve işlenmiş gıdalarda bulunan yağlar vücutta yağ birikmesine sebep olur. Yağlanma kolesterol ve diyabet gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunu dışında göbek yağı eritme için beslenmede dikkat edilmesi gerekenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Trans yağ tüketimi kesilmelidir.

Lif içeriği yüksek besinleri tüketmek önemlidir. Bunun için meyve ve sebze tüketimi arttırılabilir.

Vücuttan toksik maddeleri uzaklaştırmak için antioksidan içeriği yüksek besinler önerilir. Bitki çayları genellikle antioksidandır.

Diyetisyen desteği de alınarak beslenme programı oluşturulmalıdır. Öğünler sık sık ve az olarak tüketilebilir.

Kızartma yöntemi yerine ızgara, haşlama ya da fırın tercih edilmesi daha olumludur. Bu durum yağ tüketimini azaltır.

Spor yapılırken vücut su kaybeder. Su kaybı sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunun için günde en az 2-2.5 litre su tüketilmesi gerekir.

Karabiber, tarçın, zencefil, anason, kimyon, nane, kekik ve pul biber gibi yağ yakıcı baharatların kullanılması önerilir.

Maydanoz, nane, ıhlamur, karanfil, dereotu ve tere gibi bitkiler sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Boşaltım sistemini destekler.

Bahsedilen beslenme önerileri yalnızca göbek bölgesindeki yağlar için değil genel olarak vücuttaki yağlanmayı önlemek içindir. Bunlara ek olarak spor yapılan dönemde karbonhidrat ve protein ağırlıklı beslenmek birey için olumlu olur. Daha fazla enerji depolar ve dışarıdan az yağ aldığı için vücudundaki yağ oranını azaltmaya katkı sağlar.

Kilo vermek için çok düşük oranda kalori almak sağlığınızı olumsuz etkiler. Yeterli beslenmediğiniz zaman kas kaybı yaşama ihtimaliniz artar. Bu durum metabolizmanızın yavaşlamasına sebep olur. Vücudunuz için gerekli olan kaloriyi diyetisyen desteği ile hesaplayabilirsiniz. Sonuçta sağlık sorunu yaşamadan asgari beslenme düzeyinizi öğrenebilirsiniz.



