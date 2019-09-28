"Kalp damar hastalıkları riski yüzde 90 azaltılabilir"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Barış Güngör, risk faktörlerinin düzeltilmesi veya tedavisiyle kalp damar hastalık riskinin toplumda yüzde 90 azaltılabileceğini bildirdi.

Doç. Dr. Güngör, Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde modern tıbbi yöntemlerle büyük ilerlemeler sağlanmış olmasına rağmen, kalp krizi ve inmenin tüm dünyada ve Türkiye'de hala en önemli ölüm sebebi olduğunu belirtti.

Güngör, sağlıklı yaşam tarzı ve risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla bu ölümlerin yüzde 75'nin engellenebileceğinin bildirildiğine dikkati çekerek, bu hastalıklardan koruyucu önlemlerin ve acil bir durumda yapılması gerekenlerin toplumda bilinirliğini arttırmak amacıyla 29 Eylül gününün Dünya Kalp Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Bu yıl ki sloganın "Bir Kalp Kahramanı Olun" şeklinde belirlendiğini aktaran Güngör, "Amaç, hayatımızdaki kalp sağlığı için risk oluşturan faktörleri yenmek ve kalbimizi hastalık daha ortaya çıkmadan korumak, kendimiz ve sevdiklerimizin kalp kahramanı olmaktır. Biz de düşmanın silahlarını, kimlerin risk altında olduğunu ve dikkatli olması gerektiğini ve nasıl bir kalp kahramanı olabileceğimizi özetlemeye çalıştık." ifadelerini kullandı.