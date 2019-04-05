AYŞE YILDIZ - Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halit Yerebakan, "Kalp hastalıklarında çok daha hızlı bir artış var. Bunun önüne geçmek için çok dikkat etmeliyiz." dedi.

Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfınca bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi" için Antalya'ya gelen Yerebakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alandaki gelişmeleri ve kalp sağlığını korumak için yapılması gerekenleri anlattı.

Sağlık Bakanlığı Politikaları üyesi Yerebakan, hekimler olarak öğrendiklerini geliştirmek, gelişimi de sürdürmek gerektiğini vurgulayarak, yerlileşme ve yerli inovasyonun, sağlıkta da önemli olduğuna değindi.

Özellikle tıbbi cihaz alanında Türkiye'nin daha önce dışa bağımlı olduğunu dile getiren Yerebakan, "Biz, artık bugünkü akıl değişimiyle ülkemizde yerli üretimi destekleyici çalışmalar yapıyoruz. Hekim olarak yerli ürünü kullanmayı ve desteklemeyi tercih ediyoruz. Bilim insanı olarak bunun gelişimine de katkı sağlamamız gerekiyor. O yüzden ürün geliştirenlerle bilim insanları bir araya gelerek, Ar-Ge çalışmaları yaratmalı." diye konuştu.