Kalp hastalıklarından korunmanın yolları nelerdir?

DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK RİSK
Yapılan araştırmalar kalp hastalıklarının dünya üzerindeki ölümlerin %30’undan sorumlu olduğunu gösteriyor. Bu kadar yüksek bir orana sahip olan kalp rahatsızlıkları farklı sağlık sorunları sebebiyle de ortaya çıkabiliyor.
Dünyada artan obezite ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kolesterol, insülin direnci ve diyabet bir araya geldiği zaman kalp hastalıklarını da tetikliyor. Bu nedenle genel sağlığı koruyacak adımlar atmak kalp hastalıklarından korunmanın temelini oluşturuyor.
BESLENMEYE DİKKAT EDİN
Sağlıklı beslenme, pek çok hastalık için önemli olduğu gibi kalp hastalıkları açısından da oldukça mühim. Zeytinyağı kullanımını arttırmak, mercimek ya da mantar gibi kolesterol içermeyen proteinler tüketmeye dikkat etmek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, rafine şeker kullanmamak, koruyucu ve katkı maddesi içeren gıdaları tüketmemek kalp rahatsızlıklarından korunmamıza yardımcı oluyor.
SİGARAYI BIRAKIN
Sigara içen insanlar, içmeyenlere kıyasla çok daha fazla kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskine sahiptir. Sigara içen erkekler 2.5 kat, kadınlar ise 4.5 kat daha fazla kalp hastalıklarına yakalanma riski taşırlar.
Bu nedenle sigarayı bırakmak kalp sağlığı açısından çok önemli. Sigarayı bıraktıktan sonra geçen ilk 1 yılda kişinin kalp hastalığına yakalanma riski %50 oranında azalır ve 10 yılın sonunda tamamen kaybolur.
DÜZENLİ HAREKET EDİN
Hareketsiz bir yaşam pek çok hastalığın tetiklenmesine neden olur. Hareketsizlik ve beraberinde kilo alma, boyun ve bel fıtığı gibi hareket etmeye engel sorunlar ileride çok daha büyük problemlere yol açabiliyor.
Kilo alma ile birlikte insülin direnci, kolesterol, diyabet gibi sorunlar ortaya çıkar ve bu sorunlar kalp rahatsızlıklarının meydana gelmesine sebebiyet verir. Haftada 3 gün düzenli olarak yapılan egzersiz ise kalp hastalıklarına karşı korunma sağlar.
STRESİ AZALTIN
Kalp hastalıklarının en büyük dostu strestir. Bu nedenle hayatınızdan stresi mutlaka çıkarmanız gerekir. Stresten kurtulmak için düzenli yaşamaya, spor yapmaya, kendinize zaman ayırmaya ve hayatınızdaki stres nedenlerini ortadan kaldırmaya özen göstermelisiniz.
Prof. Dr. Ali Civelek
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
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