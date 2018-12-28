Kalp hastalıklarından korunmanın yolları nelerdir?

DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK RİSK

Yapılan araştırmalar kalp hastalıklarının dünya üzerindeki ölümlerin %30’undan sorumlu olduğunu gösteriyor. Bu kadar yüksek bir orana sahip olan kalp rahatsızlıkları farklı sağlık sorunları sebebiyle de ortaya çıkabiliyor.

Dünyada artan obezite ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kolesterol, insülin direnci ve diyabet bir araya geldiği zaman kalp hastalıklarını da tetikliyor. Bu nedenle genel sağlığı koruyacak adımlar atmak kalp hastalıklarından korunmanın temelini oluşturuyor.

BESLENMEYE DİKKAT EDİN

Sağlıklı beslenme, pek çok hastalık için önemli olduğu gibi kalp hastalıkları açısından da oldukça mühim. Zeytinyağı kullanımını arttırmak, mercimek ya da mantar gibi kolesterol içermeyen proteinler tüketmeye dikkat etmek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak, rafine şeker kullanmamak, koruyucu ve katkı maddesi içeren gıdaları tüketmemek kalp rahatsızlıklarından korunmamıza yardımcı oluyor.

SİGARAYI BIRAKIN

Sigara içen insanlar, içmeyenlere kıyasla çok daha fazla kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskine sahiptir. Sigara içen erkekler 2.5 kat, kadınlar ise 4.5 kat daha fazla kalp hastalıklarına yakalanma riski taşırlar.

Bu nedenle sigarayı bırakmak kalp sağlığı açısından çok önemli. Sigarayı bıraktıktan sonra geçen ilk 1 yılda kişinin kalp hastalığına yakalanma riski %50 oranında azalır ve 10 yılın sonunda tamamen kaybolur.