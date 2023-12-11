Kalp kası iltihabı (Miyokardit) nedir? Kalp kası iltihabı belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?

Tüm iç organlara kan pompalama görevi olan kalbe, kanın boşalımını sağlayan büyük toplardamarların duvarında kalp kası bulunur. Miyokard adı ile de bilinen kalp kası, kalbin kas tabakası olarak tanımlanır. Kalp kasının bedenin diğer mekanizmalarına göre çok daha fazla oksijen ve enerji gereksinimi vardır. Bu kas çeşitli nedenlerle hasar görebilir ve oluşturduğu sistemde sorun yaşanabilir.

Miyokardit nedir?

Miyokardit kalp kası ile ilgili bir hastalıktır. Kalbin kasılması ve gevşemesini kalp kası sağlar. Kalp kasını oluşturan tabakaya miyokard adı da verilir. Miyokardın iltihaplanması yaşam fonksiyonlarına ciddi oranda zarar veren bir durumdur. Oldukça tehlikelidir ve belirtileri görülür görülmez müdahale edilmelidir.

Özellikle belli bir yaştan sonra kalp hastalıklarından korunmak ya da olası bir sorunda erken müdahale edilmesini sağlayabilmek için düzenli olarak kontrole gidilmelidir. Uzman doktorların tavsiyelerine harfiyen uyulmalı ve kalbin çalışma sistemini bozacak durumlardan kaçınılmalıdır.

Kalp kası iltihabı yaşamı ciddi anlamda tehdit eden bir rahatsızlıktır. Hastalığın belirtileri her zaman kendini çok net olarak göstermeyebilir. Bu nedenle uzman doktorların önerdiği periyotlarda kontrol yaptırmak gerekir. Her rahatsızlıkta olduğu gibi kalp kası rahatsızlığında da erken teşhis son derece önemlidir.

Kalp kası iltihabı belirtileri şunlardır:

Göğüste ağrı hissedilmesi

Ateş

Tende solukluk ve solgunluk

Normalden fazla hissedilen beden yorgunluğu

Düzensiz ya da çok hızlı kalp atışları

Ayak bileklerinde ve bacaklarda aşırı şişkinlik

Dinlenirken ya da yürürken vb. nefes darlığı yaşamak

Eklem ağrıları

Kas ağrıları

Mide bulantısı

Öksürük

Herhangi bir diyet yapılmadığı hâlde yaşanan kilo kaybı

İştahta azalma

Kalp kası iltihabı neden olur?

Kalp kası iltihabı sorunu çeşitli nedenlere bağlı olarak yaşanabilen bir durumdur. Kalp kası iltihabı rahatsızlığına neden olabilecek bazı durumlar şunlardır:

Vücuttaki farklı bölgelerde bakteri, parazit, mantar ya da virüs nedeni ile oluşan enfeksiyonlar

Bazı otoimmün (Bağışıklık sisteminin bozularak kendi dokularına olumsuz etki ettiği hastalıklar) rahatsızlıklar

Bağışıklık sisteminde zayıflama

Mantarlar

İshal

Viral enfeksiyonlar

Lyme hastalığına da neden olan bakteriler

Lupus ve benzeri sistemik rahatsızlıklar

Toksik tepkimeye neden olan bazı antibiyotikler ya da ilaçlar

Sıtma hastalığı

Yılan sokması

Alkol kullanımı

Özellikle son yıllarda yaşanan pandemi süreci nedeni ile covid virüsünün de kalp kası iltihabına neden olabileceği açıklanmıştır. Sağlıklı ve bağışıklık sistemi güçlü olan bireylerden daha çok koroner arter hastalarını tehdit eden bir durum olduğu tahmin edilmektedir. Hatta bu sorun kalp krizine ya da kalp damarlarında tıkanıklığa da neden olabilmektedir.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre kalp kası iltihabı çocuklarda da görülebilmektedir. Ayrıca hamile kadınların geçirdiği enfeksiyon da anne karnındaki bebeğe geçebilmektedir. Bebeğe bulaşan enfeksiyon da kalp kası iltihabına neden olabilir.

Kalp kası iltihabı tedavisi var mıdır?

Belirtiler doğrultusunda uzman bir doktora gidildiğinde hem belirtiler hem de hastanın tıbbi geçmişi değerlendirilir ve detaylı bilgi alınır. Kan testi, elektrokardiyogram, ekokardiyogram, göğüs röntgeni ve holter bu hastalıktan şüphelenildiğinde yapılan testlerden bazılarıdır.

Miyokardit tedavisi için genelde ilaçlar kullanılır. Çünkü kalp kası iltihabında kalp ritminde sorunlar ya da kalp yetmezliği ihtimali olabilir. Kalp fonksiyonlarını desteklemesi için verilen bu ilaçlar ritim bozukluğunun artmasına da engel olur. Eğer vücutta ödem varsa sıvı akışının sağlıklı olmasını sağlayan ilaçlar da verilebilir.

İltihap çok şiddetliyse ventriküler destek cihazı, aort pompası gibi farklı tedavi yöntemleri de kullanılabilmektedir. Eğer diğer tedavi yöntemleri ile iyileşme sağlanamazsa bu hastalık için son tedavi seçeneği olarak kabul edilen kalp nakline gereksinim duyulabilir.





