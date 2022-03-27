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Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi! Anneannesinin son vedası yürekleri sızlattı

27.03.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ın Uludere ilçesinde, vatani görevini yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Tnk. Er Enis Alkır (20), memleketi Balıkesir’de toprağa verildi. Anneanne Nebahat Ünal, torunu Enis Alkır’ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Ünal'ın şehit torununa tabutu başındaki son vedası yürekleri sızlattı.

Kalp krizi geçiren Er Enis Alkır, Balıkesir'de toprağa verildi! Anneannesinin son vedası yürekleri sızlattı

Vatani görevini Şırnak'ın Uludere ilçesinde Gülyazı 48. Hudut Tugayı'nda Tnk. Er olarak yapan Enis Alkır, koğuşta uyurken kalp krizi geçirdi. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Alkır’ın cenazesi, otopsinin ardından uçakla Balıkesir’e getirildi.

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Alkır için Balıkesir merkezindeki Bağlarbaşı Cami'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Alkır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarında taşınarak camiye getirildi.

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Törene, Tnk. Er Enis Alkır'ın babası Ersin Alkır, kardeşleri Ecem, Eda ve Hakkı Alkır, anneannesi Nebahat Ünal, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ve vatandaşlar katıldı.

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Anneanne Nebahat Ünal, torunu Enis Alkır’ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek Enis Alkır’ın cenazesi, Çınarlıdere Mezarlığı'na toprağa verildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit Balıkesir
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