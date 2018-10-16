Kalp krizi geçiren sürücünün kaza anı güvenlik kamerasında

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü yönetimindeki hafif ticari aracın, akaryakıt istasyonunun refüjüne çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Ali Özenli (63) yönetimindeki 35 HF 122 plakalı hafif ticari araç, Müftü Mahallesi'nde yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna yaklaşırken kontrolden çıkıp refüjdeki yön levhalarına çarptı.
Kazada, sürücü Özenli ile yanındaki hafif yaralanan eşi Hatice Özenli ile Gülümser Kuru ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalbi durduğu anlaşılan Ali Özenli'nin acil serviste yapılan kalp masajıyla hayata döndürüldüğü ortaya çıktı.
Özenli'nin yoğun bakımda müşahade altına alındığı, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bu arada kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntüde, kalp krizi geçiren sürücünün aracıyla akaryakıt istasyonuna işaret vererek girmeye çalıştığı ancak bunu başaramayıp refüje çıktığı anlaşılıyor.
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