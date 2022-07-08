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  4. Kahreden haber! Kalp krizinden korkup 60 kilo vermişti, kalp krizinden öldü

Kahreden haber! Kalp krizinden korkup 60 kilo vermişti, kalp krizinden öldü

08.07.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da 6 yıl önce kalp krizinden korktuğu için diyetle 60 kilo verip, 136 kilodan 76 kiloya düşen ambulans şoförü İsa Özcan (56), dün görevi başında kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Yıllar önce korkusunu anlatan Özcan, "Tedavi maksatlı kardiyoloji uzmanımıza göründüğümde bana 'ölürsün' demesi bu işi tetikledi." demişti. Ölümü ailesi ve meslektaşlarını üzen Özcan'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlanacak.

Kahreden haber! Kalp krizinden korkup 60 kilo vermişti, kalp krizinden öldü

Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi'nde ambulans şoförü olarak çalışan İsa Özcan (56), 6 yıl önce kalp krizinden korktuğu için diyetle 60 kilo verip, 136 kilodan 76 kiloya düşmüştü. Özcan, görevi başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre İsa Özcan, dün Isparta merkeze hasta nakli yaparken Eğirdir ilçesine geldiğinde direksiyon başında fenalaştı. Ambulansı yol kenarına çeken Özcan, merkeze çağrıda bulunup, durumunun iyi olmadığını bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan İsa Özcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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İsa Özcan'ın ambulansta götürdüğü hasta ise başka bir ambulansa alınarak, hastaneye sevk edildi. Özcan'ın cenazesinin Akbaba köyünde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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"ARTIK MAĞAZALARDA BATTAL BEDEN KIYAFET ARAMAK ZORUNDA DEĞİLİM" DEMİŞTİ

İsa Özcan, yaklaşık 6 yıl önce aşırı kiloları nedeniyle kalp krizi riski korkusu yaşadığını ve diyetle 136 kilodan 76 kiloya düştüğünü anlatmıştı. Özcan röportajında, "Şimdi görenler beni tanımakta güçlük çekiyor. Artık mağazalarda battal beden kıyafet aramak zorunda değilim" demişti. Kendini bildiğinden beri hep kilolu olduğunu belirten İsa Özcan, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

“Gençken kilonla barışık olabiliyorsun belki ama yaş ilerledikçe zararını görüyorsun. Hastanedeki yemek salonumuz 5'inci katta. Asansör bozuk olduğu zaman o merdivenleri çıkamıyordum. O kadar ki insan bazen eğilip ayakkabısını bağlayamıyor. Bacak bacak üstüne atıp oturmayı bile özledim. O kadar kilo almıştım ki bunları yapmama hep engeldi. Tedavi maksatlı kardiyoloji uzmanımıza göründüğümde bana 'ölürsün' demesi bu işi tetikledi."

Özcan'ın, dün kalp krizi geçirip hayatını kaybetmesi, ailesi ve meslektaşlarını üzdü.

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(DHA)

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kalp krizi Isparta
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