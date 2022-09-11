Kalp krizine ve felce yol açıyor! Yüksek tansiyonu kontrol altına almak için yapmanız gerekenler

Hipertansiyon toplumda sıklıkla görülen hastalıklardandır. Özellikle 40 yaşından sonra tansiyon değerlerine düzenli olarak baktırmak oldukça önemlidir. Belirli bir yaşın üzerinde yüksek tansiyon riski daha da artmaktadır. Yüksek tansiyon hastalarının bu durumun çok ciddi sonuçlara yol açmaması için mutlaka yaşam şeklini değiştirmeleri ve uygun tedavi yöntemini izlemeleri gerekir.

BİRÇOK İNSAN YÜKSEK TANSİYON HASTASI OLDUĞUNU BİLMİYOR

Yapılan araştırmalar felçlerin %60'nın, kalp krizlerinin yarısından fazlasının yüksek tansiyondan kaynaklandığını buldular. Yüksek tansiyon hastalarını Covid'e yakalanırsa hastaneye yatma riskleri iki kat fazladır. Teşhis edilmemiş bir sürü tansiyon hastası bulunmaktadır. Bu nedenle toplumun yüksek tansiyon belirtilerini bilmeleri ve erken teşhis etmeleri önem taşımaktadır. Kalp hemşiresi olan Sindy Jodar, “Pek çok insan çok geç olana kadar bir sorunu olduğunun farkında değil. Yüksek tansiyona sahip olmak, kalp krizi veya felç geçirme riskinizi büyük ölçüde artırır. Ayrıca böbrek yetmezliği , kalp yetmezliği, görme ile ilgili sorunlar ve vasküler bunama gibi başka sorunlara da yol açabilir ."

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüksek tansiyon; baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı, aşırı terleme, kulaklarda uğultu hissi ve çınlama, uzuvlarda şişlik, burun kanaması, sık gelen idrar şeklindeki belirtilerle nadir olarak kendini gösterir.

YÜKSEK TANSİYONU KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN NE YAPILIR?

Yüksek tansiyonu kontrol altına almak için sigarayı bırakmak, düzenli olarak egzersiz yapmak, ideal kilonuza ulaşmak, yağlı ve tuzlu yiyeceklerden uzaklaşmak, düzenli olarak meyve- sebze yemek, hareketsiz yaşamdan uzaklaşmak, alkolü sınırlandırmak gerekmektedir.



