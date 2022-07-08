Kalp sağlığınızın taş gibi sapasağlam olması için mutlaka tüketmeniz gereken besinler

Beslenme şekliniz ve hayat tarzınız kalp sağlığında tahmin edebileceğinizden daha büyük rol oynar. Sağlıklı beslendiğinizde kalp hastalığı ve kalp krizi riskini düşürebilirsiniz. Bazı gıdalar hepsi kalp hastalığı için risk faktörleri olan kan basıncını, trigliseritleri, kolesterol seviyelerini ve iltihabı etkileyebilir. Ne yediğiniz, kan basıncından iltihaplanmaya, kolesterol seviyelerinden trigliseritlere kadar kalp sağlığının neredeyse her yönünü etkileyebilir. İşte kalp sağlığınızı en üst düzeye çıkarmak için yemeniz gereken besinler.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, lahana ve karalahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, vitamin, mineral ve antioksidan zenginliği ile bilinir. Yapraklı yeşil sebzeler, kan basıncını düşürmeye ve arteriyel fonksiyonu iyileştirmeye yardımcı olabilecek K vitamini ve nitrat açısından yüksektir. Araştırmalar, daha yüksek yapraklı yeşillik alımının daha düşük kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

TAM TAHILLI GIDALAR

Araştırmalar, tam tahıl yemenin daha düşük kolesterol ve sistolik kan basıncının yanı sıra daha düşük kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğunu gösteriyor.

MEYVELER

Çilek, yaban mersini, böğürtlen ve ahududu, kalp sağlığında merkezi bir rol oynayan önemli besinlerle doludur. Meyveler antioksidanlar açısından zengindir. Araştırmalar, onları yemenin kalp hastalığı için çoklu risk faktörlerini azaltabileceğini gösteriyor.

AVOKADO

Avokado, düşük kolesterol seviyeleri ve daha düşük kalp hastalığı riski ile bağlantılı, kalp sağlığına iyi gelen tekli doymamış yağlar için mükemmel bir kaynaktır.

YAĞLI BALIKLAR VE BALIK YAĞI

Somon, uskumru, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıklar, kalp sağlığına faydaları için kapsamlı bir şekilde araştırılmış olan omega-3 yağ asitleri ile yüklüdür.

CEVİZ

Ceviz, magnezyum, bakır ve manganez gibi harika bir lif ve mikro besin kaynağıdır. Araştırmalar, cevizlerin kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini ve daha düşük kalp hastalığı riski ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, kalp sağlığını artırmaya yardımcı olabilecek flavonoidler gibi antioksidanlar açısından zengindir.

DOMATES

Domatesler, güçlü antioksidan özelliklere sahip doğal bir bitki pigmenti olan likopen ile yüklüdür.

BADEM

Badem, inanılmaz derecede besleyicidir ve kalp sağlığı için çok önemli olan uzun bir vitamin ve mineral listesine sahiptir.

SARIMSAK

Yüzyıllar boyunca sarımsak, çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için doğal bir çare olarak kullanıldı.

ZEYTİNYAĞI

Akdeniz diyetinin temel unsurlarından biri olan zeytinyağının kalp sağlığına faydaları iyi belgelenmiştir. Zeytinyağı, iltihabı hafifletebilen ve kronik hastalık riskini azaltabilen antioksidanlarla doludur.

EDAMAME

Edamame, Asya mutfağında sıklıkla bulunan olgunlaşmamış bir soya fasulyesidir. Diğer soya ürünleri gibi, edamame de kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir tür flavonoid olan soya izoflavonları bakımından zengindir.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, artan yağ yakımından gelişmiş insülin duyarlılığına kadar bir dizi sağlık yararı ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca hücre hasarını önlemek, iltihabı azaltmak ve kalp sağlığını korumak için antioksidan görevi görebilen polifenoller ve kateşinlerle doludur.



