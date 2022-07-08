HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kalp sağlığınızın taş gibi sapasağlam olması için mutlaka tüketmeniz gereken besinler

Kalp sağlığınızın taş gibi sapasağlam olması için mutlaka tüketmeniz gereken besinler

08.07.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp sağlığı, en çok dikkat etmemiz gereken durumlarında başında geliyor. Kalp hastalığı, dünya çapındaki tüm ölümlerin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Yediğiniz içtiğiniz her şey kalbinizi yakından ilgilendiriyor. Kalp sağlığınız güçlü olduğu zaman genel sağlığınız da bundan olumlu olarak etkileniyor. Güçlü bir kalp sağlığı için mutlaka yemeniz gereken besinler...

Kalp sağlığınızın taş gibi sapasağlam olması için mutlaka tüketmeniz gereken besinler

Beslenme şekliniz ve hayat tarzınız kalp sağlığında tahmin edebileceğinizden daha büyük rol oynar. Sağlıklı beslendiğinizde kalp hastalığı ve kalp krizi riskini düşürebilirsiniz. Bazı gıdalar hepsi kalp hastalığı için risk faktörleri olan kan basıncını, trigliseritleri, kolesterol seviyelerini ve iltihabı etkileyebilir. Ne yediğiniz, kan basıncından iltihaplanmaya, kolesterol seviyelerinden trigliseritlere kadar kalp sağlığının neredeyse her yönünü etkileyebilir. İşte kalp sağlığınızı en üst düzeye çıkarmak için yemeniz gereken besinler.

iStock-1007977032

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Ispanak, lahana ve karalahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, vitamin, mineral ve antioksidan zenginliği ile bilinir. Yapraklı yeşil sebzeler, kan basıncını düşürmeye ve arteriyel fonksiyonu iyileştirmeye yardımcı olabilecek K vitamini ve nitrat açısından yüksektir. Araştırmalar, daha yüksek yapraklı yeşillik alımının daha düşük kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

iStock-950743828

TAM TAHILLI GIDALAR

Araştırmalar, tam tahıl yemenin daha düşük kolesterol ve sistolik kan basıncının yanı sıra daha düşük kalp hastalığı riski ile ilişkili olduğunu gösteriyor.

Antioksidan nedir? Antioksidan hangi besinlerde bulunur?Antioksidan nedir? Antioksidan hangi besinlerde bulunur?

MEYVELER

Çilek, yaban mersini, böğürtlen ve ahududu, kalp sağlığında merkezi bir rol oynayan önemli besinlerle doludur. Meyveler antioksidanlar açısından zengindir. Araştırmalar, onları yemenin kalp hastalığı için çoklu risk faktörlerini azaltabileceğini gösteriyor.

iStock-529664572

AVOKADO

Avokado, düşük kolesterol seviyeleri ve daha düşük kalp hastalığı riski ile bağlantılı, kalp sağlığına iyi gelen tekli doymamış yağlar için mükemmel bir kaynaktır.

Her gün avokado yerseniz vücudunuza ne olur?Her gün avokado yerseniz vücudunuza ne olur?

YAĞLI BALIKLAR VE BALIK YAĞI

Somon, uskumru, sardalya ve ton balığı gibi yağlı balıklar, kalp sağlığına faydaları için kapsamlı bir şekilde araştırılmış olan omega-3 yağ asitleri ile yüklüdür.

CEVİZ

Ceviz, magnezyum, bakır ve manganez gibi harika bir lif ve mikro besin kaynağıdır. Araştırmalar, cevizlerin kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini ve daha düşük kalp hastalığı riski ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.

iStock-947334366

BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolata, kalp sağlığını artırmaya yardımcı olabilecek flavonoidler gibi antioksidanlar açısından zengindir.

DOMATES

Domatesler, güçlü antioksidan özelliklere sahip doğal bir bitki pigmenti olan likopen ile yüklüdür.

BADEM

Badem, inanılmaz derecede besleyicidir ve kalp sağlığı için çok önemli olan uzun bir vitamin ve mineral listesine sahiptir.

SARIMSAK

Yüzyıllar boyunca sarımsak, çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için doğal bir çare olarak kullanıldı.

Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...Sarımsak hakkında çok az şey biliyorsunuz! En doğru hali...

ZEYTİNYAĞI

Akdeniz diyetinin temel unsurlarından biri olan zeytinyağının kalp sağlığına faydaları iyi belgelenmiştir. Zeytinyağı, iltihabı hafifletebilen ve kronik hastalık riskini azaltabilen antioksidanlarla doludur.

EDAMAME

Edamame, Asya mutfağında sıklıkla bulunan olgunlaşmamış bir soya fasulyesidir. Diğer soya ürünleri gibi, edamame de kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek bir tür flavonoid olan soya izoflavonları bakımından zengindir.

iStock-1162502703

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay, artan yağ yakımından gelişmiş insülin duyarlılığına kadar bir dizi sağlık yararı ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca hücre hasarını önlemek, iltihabı azaltmak ve kalp sağlığını korumak için antioksidan görevi görebilen polifenoller ve kateşinlerle doludur.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsinizKesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz
Pazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı varPazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var
Kameralar önünde yaşandı! İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışmaKameralar önünde yaşandı! İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Hem Erdal Acar hem de MHP'li isim tutuklandı!

Hem Erdal Acar hem de MHP'li isim tutuklandı!

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Kesinlikle yasaklanmalı: Kanser olabilir veya kör kalabilirsiniz

Bilim Kurulu üyesi açıkladı, geri dönüyor

Bilim Kurulu üyesi açıkladı, geri dönüyor

İlginizi Çekebilir

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Eski yetişkin film yıldızı yatalak olmuştu! Son halini paylaştı

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

Cesetleri parça parça sattı! Altın dişlerden sağlam omurgalara

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

100 kişiyi zindana hapseden tarikat şoke etti!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.