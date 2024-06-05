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Kalp yetmezliği belirtileri nelerdir? Kalp yetmezliği nasıl tedavi edilir?

Cem Ölmez Cem Ölmez
28.05.2024 14:18
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Kalp yetmezliği kalp krizi, yüksek tansiyon, kalp kapakçık hastalıkları, kalp kası hastalıkları gibi kalp hastalıklarının ilerlemesiyle veya uzun süreli yüksek tansiyon, diyabet gibi sağlık sorunlarının etkisiyle gelişebilir. Peki, kalp yetmezliği belirtileri nelerdir? Kalp yetmezliği nasıl tedavi edilir?

Kalp yetmezliği belirtileri nelerdir? Kalp yetmezliği nasıl tedavi edilir?

İçindekiler

  • Kalp yetmezliği nedir?
  • Kalp yetmezliği belirtileri nelerdir?
  • Kalp yetmezliği nasıl tedavi edilir?
  • Kalp yetmezliği olanlar ne yapmalı?

Önleyici önlemler almak kalp yetmezliği riskini azaltabilir veya ilerlemesini önleyebilir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak, dengeli beslenmek, sigara ve alkol tüketimini sınırlamak, stresi yönetmek, düzenli doktor kontrolünden geçmek kalp sağlığını korumak için önemli adımlardır.

Kalp yetmezliği nedir?

Kalp yetmezliği kalbin vücuda yeterince kan pompalayamaması durumunu ifade eder. Bu durum kalbin kas gücünün zayıflaması veya kalbin kanı yeterince dolaştıramaması sonucu ortaya çıkar. Kalp yetmezliği, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilen ve hayatı tehdit edebilen bir durumdur.

Kalp yetmezliği belirtileri nelerdir?

Kalp yetmezliği belirtileri kişiden kişiye ve hastalığın ilerleme derecesine bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle yaygın belirtiler arasında nefes darlığı, yorgunluk hissi, bacaklarda şişme, ayak bileklerinde şişme, düzensiz kalp atışları, çabuk yorulma, göğüs ağrısı veya rahatsızlık gibi şikayetler yer alır. Bu belirtiler, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir ve kişinin işlevselliğini azaltabilir.

Kalp yetmezliği nasıl tedavi edilir?

Kalp yetmezliği tedavisi amacı kalp fonksiyonlarını iyileştirmek, semptomları hafifletmek ve yaşam süresini uzatmaktır. Kalp yetmezliği tedavisi seçenekleri:

  • Doktorun reçete ettiği ilaçları kullanmak
  • Kalp yetmezliği tedavisi için entriküler yardımcı cihazlar (VAD'ler), kalp pili ve defibrilatör gibi cihazlar kullanılabilir.
  • Bazı durumlarda cerrahi işlem gerekebilir.
  • Tıkalı koroner arterleri atlamak için Koroner arter baypas ameliyatı (CABG) yapılabilir.
  • Hasarlı kalp kapaklarını onarmak veya değiştirmek için kalp kapağı ameliyatı yapılabilir.
  • Son aşama kalp yetmezliği olan hastalar için kalp nakli yapılabilir.
  • Kalp dostu bir beslenme düzeni yapmak önemlidir, özellikle bu noktada kilo kontrolü yapılmalıdır.
  • Doktorun tavsiye ve yönlendirmelerine göre düzenli egzersiz yapmak önemlidir.
  • Sigara ve alkolü bırakmak gerekir.

Kalp yetmezliği olanlar ne yapmalı?

Kalp yetmezliği nefes darlığı, yorgunluk ve bacaklarda şişlik gibi çeşitli semptomlara neden olabilir. Kalp yetmezliği tedavisi seçenekleri arasında ilaçlar, cihazlar, cerrahi ve yaşam tarzı değişiklikleri yer alır. Kalp yetmezliği olan kişiler kesinlikle doktor talimatlarına uymalıdır, reçete edilen ilaçları düzgün bir şekilde kullanmalıdır. Ayrıca sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, kiloyu kontrol altında tutmak, stresi yönetmek, alkol ve sigara tüketimini bırakmak ve düzenli kontrole gitmek önemlidir.

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