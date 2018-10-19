Kamboçya Başbakanı Hun Sen Türkiye'ye geliyor

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, 20-22 Ekim'de Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Sen, 21 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da kabul edilecek.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüşecek olan Kamboçya Başbakanı Sen, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenecek program kapsamında Türk iş adamlarıyla da bir araya gelecek.

Söz konusu ziyaret, Kamboçya'dan Türkiye'ye Başbakan seviyesinde gerçekleşen ilk ziyaret olacak.

