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Kamboçya: Biri 98, diğeri 101 yaşındaki iki kızkardeş 47 yıl sonra tekrar buluştu

22.02.2020 13:15 | Son Güncelleme

Kamboçya'da 1970'li yıllardaki Kızıl Kmer rejimi döneminde birbirlerini öldüğünü sanan biri 98, diğeri 101 yaşındaki iki kız kardeş 47 yıllık aradan sonra tekrar buluştu. Bir yerel sivil toplum kuruluşu 98 yaşındaki Bun Sen'in yine öldüğünü düşündüğü 92 yaşındaki erkek kardeşiyle de yeniden buluştuğunu açıkladı.

Kamboçya: Biri 98, diğeri 101 yaşındaki iki kızkardeş 47 yıl sonra tekrar buluştu

Kamboçya'da 1970'li yıllardaki Kızıl Kmer rejimi döneminde birbirlerini öldüğünü sanan biri 98, diğeri 101 yaşındaki iki kız kardeş 47 yıllık aradan sonra tekrar buluştu.

Bir yerel sivil toplum kuruluşu 98 yaşındaki Bun Sen'in öldüğünü düşündüğü 92 yaşındaki erkek kardeşiyle de yeniden buluştuğunu açıkladı.

İki kızkardeş, birbirlerini son olarak 1973'te, Pol Pot öncülüğündeki Kızıl Khmerlerin yönetimi ele geçirmesinden iki yıl önce görmüştü.

Kızıl Kmer rejiminde iki milyon dolayında kişinin öldüğü sanılıyor.

Bu dönemde çok sayıda aile bölünürken, ülkede mutlak kontrol sağlamaya çalışan rejim sıklıkla çocukları ailelerinin elinden almıştı.

Pol Pot, yönetimi altındaki Kamboçyalıların müreffeh bir yaşam sürdüğünü göstermeye çalışıyordu.

Bun Sen, 1979'da devrilen rejim sırasında kocasını kaybetti ve başkent Phnom Penh yakınlarındaki Stung Meanchey çöplüğünün yakınlarına yerleşti.

Bun Sen, yoksul mahallede uzun süre çöplükten topladıklarını satarak çocuklarını yetiştirmeye çalıştı.

Hep rüyasında başkente 150 kilometre uzaklıktaki Kampong Cham bölgesindeki köyüne gittiğini gördüğünü söylüyordu.

Ancak yaşı ve yürüyememesi de dahil bir çok neden yüzünden bunu yapamadı.

Sivil toplum kuruluşu Kamboçya Çocuk Fonu 2004'ten bu yana Bun Sen'e destek oluyordu ve sonunda köyüne götürmeye karar verdiler.

Bu aşamada da Bun Sen'in ablası ve erkek kardeşinin hayatta oldukları ve hala köyde yaşadıkları tespit edildi.

Neredeyse yarım asır sonra, Bun Sen geçen hafta ablası ve erkek kardeşiyle buluştu.

Bun Sen "Köyümü uzun süre önce terk ettim ve hiç geri dönmedim. Hep kız ve erkek kardeşlerimin öldüğünü düşünüyordum. Ablama sarılmak benim için çok anlamlı. Ve kardeşimin eline ilk dokunduğumda ağladım." dedi.

Kocası Kızıl Kmerler tarafından öldürülen ve 12 çocuguyla dul kalan Bun Chea da, kızkardeşinin öldüğünü sandığını söyledi.

Bun Chea "13 akrabamızı Pol Pot öldürdü ve ben onun da öldürüldüğünü sandım. Çok uzun zaman oldu." dedi.

Şimdiyse kızkardeşler, kaybettikleri zamanı telafi etmeye çalışıyorlar ve birlikte başkent turu yaptılar.

Bun Chea "Ondan bahsederdik ama tekrar görebileceğimi hiç düşünmemiştim" diye konuştu.

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