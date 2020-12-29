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Kamboçya lideri açıkladı: İlk petrol damlasını çıkardık

29.12.2020 14:09 | Son Güncelleme:
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Kamboçya lideri açıkladı: İlk petrol damlasını çıkardık

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, bugün yaptığı açıklamada ülkesinde 'ilk petrol damlasının çıkarıldığını' söyledi.

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, bugün yaptığı açıklamada ülkesinde varlığı 2005 yılından bu yana bilinen petrol yataklarından 'ilk ham petrol damlasının' çıkarıldığını açıkladı.

Ham petrolün çıkarılmasını 'Kamboçya ekonomisi için yeni bir başarı' olarak nitelendiren Hun Sen, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Koronavirüs bizi zorladı ancak petrol üretme çabamızı yok edemez. 2021 yılı geliyor, ve ülkemiz için büyük bir hediye aldık: Bölgemizdeki ilk petrol üretimi."

Hun Sen ayrıca, ilk petrolün çıkarıldığı kuyunun inşaatının da 23 aralıkta bittiğini söyledi.

İlk olarak ABD merkezli Chevron Corporation tarafından bulunan petrol yataklarının hisseleri, hükümet ile ABD arasında bir anlaşmaya varılamaması üzerine ise 2014 yılında Singapur'daki KrisEnergy'ye satılmıştı. Chevron'un 2005 yılındaki rezerv keşfi, Asya'nın en yoksul ülkelerinden Kamboçya'nın bölgenin bir sonraki potansiyel petro-devleti olarak görülmesine yol açtı.

Sihanoukville'nin güneybatı kıyısında bulunan petrolün yüzde 95'inin hissesi ise KrisEnergy'ye ait.

Öte yandan, bu yeni keşif 'servetin nasıl kullanılacağı' tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bölgenin en uzun süre görevde kalan lideri Hun Sen ise, söz konusu eleştirileri reddederek bu keşfi 'nimet' olarak nitelendirdi:

"Bazı kötü niyetli kişilerin söylediği gibi bu bir lanet değil."

'DEVLETİN DESTEĞİ OLMADAN BAŞARILAMAZDI'

KrisEnergy'nin Kamboçya operasyonlarından sorumlu yetkilisi Kelvin Tang da, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Koronavirüsün bu döneminde bu gelişmeyi güvenli bir şekilde gerçekleştirmek adına personel ve ekipmanı harekete geçirebilmek devletin desteği olmadan başarılamazdı" ifadelerini kullandı.

Şirket, sondaj programı Şubat 2021'de tamamlandığında günde 7.500 varillik bir zirve üretim oranı bekliyor. Bu oran henüz düşük görülse de, projenin başladığı 2017 yılından itibaren az 500 milyon dolar telif ve vergi kazancı bekleyen hükümet için önemli olabilir.

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