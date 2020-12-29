Kamboçya lideri açıkladı: İlk petrol damlasını çıkardık

Kamboçya Başbakanı Hun Sen, bugün yaptığı açıklamada ülkesinde varlığı 2005 yılından bu yana bilinen petrol yataklarından 'ilk ham petrol damlasının' çıkarıldığını açıkladı.

Ham petrolün çıkarılmasını 'Kamboçya ekonomisi için yeni bir başarı' olarak nitelendiren Hun Sen, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Koronavirüs bizi zorladı ancak petrol üretme çabamızı yok edemez. 2021 yılı geliyor, ve ülkemiz için büyük bir hediye aldık: Bölgemizdeki ilk petrol üretimi."

Hun Sen ayrıca, ilk petrolün çıkarıldığı kuyunun inşaatının da 23 aralıkta bittiğini söyledi.

İlk olarak ABD merkezli Chevron Corporation tarafından bulunan petrol yataklarının hisseleri, hükümet ile ABD arasında bir anlaşmaya varılamaması üzerine ise 2014 yılında Singapur'daki KrisEnergy'ye satılmıştı. Chevron'un 2005 yılındaki rezerv keşfi, Asya'nın en yoksul ülkelerinden Kamboçya'nın bölgenin bir sonraki potansiyel petro-devleti olarak görülmesine yol açtı.

Sihanoukville'nin güneybatı kıyısında bulunan petrolün yüzde 95'inin hissesi ise KrisEnergy'ye ait.