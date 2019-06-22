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Kamboçya'da çöken inşaatta 3 işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 10:45 | Son Güncelleme

Kamboçya'da çöken inşaatta 3 işçi hayatını kaybetti

PHNOM PENH (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da ülkenin güneybatısındaki sahil kenti Sihanoukville'de 7 katlı inşaatının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Sihanoukville Emniyet Müdürü Thul Phorsda yaptığı açıklamada, Çinli bir inşaat şirketine ait konut projesinde çalışan Kamboçyalı işçilerin inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu göçük altında kaldığını bildirdi.

Thul, 3 ölü, 18 yaralının çıkarıldığı göçükte daha fazla kişinin olup olmadığını belirlemek üzere arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Olayın işçiler uykudayken meydana geldiği, inşaatın bir bölümünü yatakhane olarak kullanan işçilerin göçük altında kaldığı kaydedildi.

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