Kamboçya'da genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya Ulusal Seçim Komisyonu, 29 Temmuz'da yapılan genel seçimleri Başbakan Hun Sen'in liderliğindeki Kamboçya Halk Partisinin (CPP) kazandığını açıkladı.
Ulusal Seçim Komisyonu tarafından duyurulan resmi sonuçlara göre, iktidar partisi CPP seçimde geçerli oyların yüzde 77'sini kazanarak meclisteki 125 sandalyenin tamamını kazandı.
Seçim Komisyonu, CPP'nin seçimlerde 4,8 milyondan fazla oy aldığını kaydetti.
Parlamentonun 5 Eylül'de toplanması bekleniyor.
Genel seçimlerde, kayıtlı 8,3 milyon seçmenden yüzde 82'si oy kullanmıştı.
Ana muhalefet partisinin katılmadığı seçime, CPP'nin yanı sıra 2013 genel seçiminde sandalye kazanamamış, çoğu yeni kurulan 19 siyasi parti yarışmıştı.
Ülkedeki ana muhalefet partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) geçen yıl kapatılmış, partiden 118 isim siyasetten men edilmişti.
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