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Kamboçya'da turistleri gezdiren filler emekliye ayrılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 19:01 | Son Güncelleme

Kamboçya'da turistleri gezdiren filler emekliye ayrılıyor

PHNOM PENH (AA) - Kamboçya'nın Siem Reap kentindeki Angkor Wat Tapınağı'nı ziyaret eden turistlere artık fillerle gezinti imkanı sunulmayacağı bildirildi.

Angkor Wat Tapınağı Sit Alanı Apsara Yönetiminden yapılan açıklamada, fillerin doğal ortamlarında yaşaması gerektiği, turistlere yönelik başka ilgi çekici etkinlikler bulunduğu belirtildi.

Özel bir şirketin idaresinde 2001'den bu yana bölgede turistleri gezdiren çoğu hasta ve yaşlı 14 filin uygun bir ormanlık bölgeye nakledileceği aktarıldı.

Açıklamada, turistlerin Angkor Wat'tan 40 kilometre uzaktaki bir konuma yerleştirilen filleri görmesine izin verileceği ancak onlara binemeyecekleri ifade edildi.

Angkor Wat Tapınağı'nda 2016'da turistleri gezdiren "Sambo" adlı dişi fil, aşırı sıcağın yol açtığı stres, tansiyon ve kalp krizi nedeniyle ölmüştü.

Filin ölümü, tüm dünyada üzüntü ve tepkiyle karşılanmış, fil gezintilerinin yasaklanması çağrısı yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Angkor Wat fillerle gezinti Kamboçya

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