Kamboçyalı muhalif lider Mu Sochua, ülkesine dönme girişimini sürdürecek

Malezya'da tutuklanan Kamboçya'nın siyasi yasaklı muhalif partisi Kamboçya Ulusal Kurtuluş Hareketi (CNRM) Genel Başkan Yardımcısı Mu Sochua, ülkesine dönme hedefinden vazgeçmeyeceğini açıkladı.

Perşembe günü Malezya'dan ülkesine uçakla geçmek üzereyken Kuala Lumpur Havalimanı'nda tutuklanan ve bugün serbest bırakılan Mu Sochua, South China Post gazetesine konuştu.

Yaklaşık 20 saat tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldığını ve havalimanında Göç İdaresi polisince iyi muamele gördüğünü belirten Mu Sochua, "Bence Malezya, diğer ASEAN ülkelerine bağımsız olduğu, insan haklarının yanında durduğu ve demokrasiye inandığına dair mesaj veriyor. Bu konuda Malezya'nın yaklaşımını doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.

Mu Sochua, Kamboçya'daki siyasi kriz ve benzeri sorunlar için bölge ülkelerini sorumluluk almaya çağırarak, "Eğer ASEAN ülkeleri toplumlarını daha iyi duruma getirirse, bölgedeki diktatörlükler ve Çin gibi ülkelerin sebep olduğu güvenlik sorunlarıyla başa çıkmak için daha donanımlı hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.