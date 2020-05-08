HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kamburluğa karşı 12 basit egzersiz

Kamburluğa karşı 12 basit egzersiz

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.05.2020 18:00 | Son Güncelleme

Otururken ya da bilgisayar kullanırken farkında olmadan kambur durma alışkanlığımız nedeniyle sırt bölgemizde eğrilik oluştuysa bunu basit egzersizlerle düzeltmek mümkün. Konu ile ilgili bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, kamburluk için yapabileceğiniz basit egzersizleri anlattı.

Kamburluğa karşı 12 basit egzersiz

Sırt bölgenizdeki normal eğrilik 25-40 derecedir. Fakat sırtınızda 45-75 derece arasında bir yamukluk varsa kamburluk (kifoz) riskiniz var demektir. Doğuştan bir kamburluğa sahipseniz cerrahi müdahale gerekebilir. Eğer doğuştan olmayan bir nedenden dolayı kamburluk yaşıyorsanız tedavisi mümkün. Düzenli egzersizler yaparak ve ergonomik düzenlemelere giderek kamburluk riskinizi azaltabilir, oluşan kamburluğunuzu iyileştirebilirsiniz.

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, kamburluk için yapabileceğiniz basit egzersizler hakkında şu bilgileri verdi:

-Kamburlukta vücudun ön tarafındaki kaslar aşırı gergin, vücudun arka tarafındaki kaslar ise güçsüzdür. Yapılacak şu hareketlerle gergin olan kaslarınız esnetilirken güçsüz olan kaslarınız da güçlendirilir. İlk olarak yapabileceğiniz hareket, derin nefes alarak esner gibi kollarımızı arkaya doğru uzatıp kendimizi geriye yaslamaktır. Aynı hareketi kollarımızı ensemizde birleştirerek de yapabiliriz. Yine aynı hareketi ellerimizi belimize koyarak da yapabiliriz. Bu egzersizler 30-60 saniye arasında 3 defa yapılabilir.

-Boynunuzu sağa ve sola yatırın. Son harekette 5 saniye kadar bekleyin. Daha sonra başınızı sağa ve sola çevirerek son hareketlerde yine 5 saniye kadar bekleyin.

-Sandalyede dik bir şekilde oturarak ellerinizi önde birleştirin. Ellerinizi 5 saniye kadar önde esnettikten sonra aynı hareketi arka taraf için tekrarlayın.

-Sandalyede otururken ellerinizle dizlerinizi kendinize doğru çekin ve 5 saniye pozisyonunuzu koruyun.

-Sırtınız düz ve karnınız içeride olacak şekilde yere oturun. Kürek kemiklerinizi birbirine yaklaştırıp bırakın. 10 kere hareketi tekrar edin.

-Ayaktayken ellerinizi başınızın arkasında birleştirip göğsünüzü ileri itin ve geri çekin. 10 tekrar yapabilirsiniz.

-Yüz üstü uzanın. Ayak parmak uçlarınız yere dik olmalı. Omurganın alt tarafı sabitlenmiş olur. Daha sonra fırça sopası uzunluğunda bir çubuğu iki elinize tutup arkaya doğru kaldırıp itin. Bu egzersiz ile öne doğru olan omuzlar olması gereken şekle kavuşacaktır. 3 defa 10 tekrarla bu egzersizi yapabilirsiniz.

-Yine yüz üstü uzanıp kollarınızı vücudunuzun yanına koyun. Bacaklarınız kalça genişliğinden biraz açık olsun. Nefes alırken kürek kemiklerinizi kalçaya doğru itin ve nefes verirken dirseklerinizi ve elinizi düz bir şekilde yere bastırırken belinizden yukarısını yukarıya doğru kaldırın. Başınız vücudunuzla bir hareket etsin, geriye doğru atmayın. 10 kez tekrar edin.

-Dirsekten kırarak bir elinizi ve dirseğinizi duvara yaslayın. Daha sonra vücudunuzu başınızla birlikte kolun ters yönünde çevirip kendinizi esnetin. Daha sonra diğer kola geçin. Bu egzersizi 30-60 saniye arasında 4 kez yapabilirsiniz.

-Yüz üstü yatın ve kollarınızı ileriye doğru uzatın. Nefes alın. Nefes verirken sağ kolunuzu ve sol bacağınızı aynı anda yukarı kaldırın. Karın kaslarınızı olabildiğince sıkın. Hareketi 8 kez tekrarlayıp diğer kol ve bacağa geçin.

-Ayağa kalkın ve kollarınızın omuz hizasında durmasına dikkat ederek parmak uçlarınızı duvara koyun. Kendinizi öne doğru itin ve birkaç saniye bekleyin. Bu hareketi 15-20 kez tekrarlayabilirsiniz.

-Egzersizleri bitirmeden önce dizlerinizin üzerine toparlanıp kollarınızı öne uzatarak vücudunuzu esnetin ve o şekilde bir müddet bekleyin.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi Korkunç olay! Annesi sinir krizi geçirdi
Koronavirüs akciğerde hasar bırakıyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtıKoronavirüs akciğerde hasar bırakıyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Koronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladıKoronavirüs yaz aylarında geçecek mi? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı yanıtladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Tepki çekti! Eşi elinde rakıyla iftarda!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Bomba itiraflar! Malvarlığı şoke etti

Bomba itiraflar! Malvarlığı şoke etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü istifa etti

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasında sürpriz görüşme!

Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Bakan Varank'tan koronavirüs aşısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

'Dornaz Alfa' ilacı ile ilgili Bilim Kurulu Üyesinden ilk yorum

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs akciğerde hasar bırakıyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Koronavirüs akciğerde hasar bırakıyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Bilinçsiz vitamin kullanımı göz sağlığını olumsuz etkiliyor

Sağlıklı olduğunu düşünüyoruz ama... Bu hatayı hepimiz yapıyoruz

Kalp hastaları dikkat! Koronavirüs riski 3 kat daha fazla

O hastalar dikkat! Koronavirüs riski 3 kat daha fazla

Yeşilay ücretsiz sigarayı bırakma başvurusunda rekor kırdı

Koronavirüs sonrası rekor kırdılar! 15 günde 8 bin başvuru

Sağlıklı yaşam için egzersiz şart ama... Bunlara dikkat!

65 yaş ve üstüne sokağa çıkma izni geldi ama… Bunlara dikkat!

Evde 10-15 dakikada bir pozisyon değiştirin

Evde 10-15 dakikada bir pozisyon değiştirirseniz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.