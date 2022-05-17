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Kamera kayıtları tek tek incelendi! Doktordan hastaya cinsel teşebbüs: Narkozun etkisi

17.05.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da 25 Mart'ta anestezi doktoru İsa Ö.K. iddiaya göre G.K. adlı kadın hastaya cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmuştu. Ö.K. hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, söz konusu doktor ifadesinde, "Hastanın muayeneyi yaparken bilinci açıktı. Kendisine bilgilendirme yaptım. Hastaların, narkozun etkisiyle bazen bu tür davranışlarda bulunabilir'' diyerek suçlamaları kabul etmedi. G.K. ise, ''Ultrason bahanesiyle cinsel saldırıda bulundu'' ifadesini kullandı.

Kamera kayıtları tek tek incelendi! Doktordan hastaya cinsel teşebbüs: Narkozun etkisi

Ankara'da G.K. adlı kadın, 25 Mart'ta hastanede burun ameliyatı olduktan sonra kendisini 'Atakan' olarak tanıtan anestezi doktoru İsa Ö.K.'nin, ultrason çekilen alanda perdeleri kapatarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan İsa Ö.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, İsa Ö.K. hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede ifadesine yer verilen İsa Ö.K., "Hastanın muayeneyi yaparken bilinci açıktı. Kendisine bilgilendirme yaptım. Yaptığım işlemleri de adım adım anlattım. Muayeneyi yaptığım alanda perdenin dışında pek çok insan vardı. Ayrıca ben muayene yaparken de hastanın yakını olan sağlık çalışanı içeri girip çıktı.

''NARKOZUN ETKİSİYLE OLABİLİR''

Hastanın ameliyatı sebebiyle bir komplikasyon gelişmeyecek olmasına rağmen önceki hastadaki bilgimi pekiştirmek için sadece cihaz ile sağ ve sol omuz bölgelerini kontrol ettim. Müşteki beni ismen tanır, kendinde telefon numaram vardır. Kimliğimi gizleme ihtimalim mevcut değildir. Ben kendimi kimseye 'Atakan' olarak tanıtmadım. Sadece yolda yürüyorken mesai arkadaşım olan Atakan'ın ismini söylemiş olabilirim" dedi.

Hastaların, narkozun etkisiyle bazen bu tür davranışlarda bulunabileceğini söyleyen doktor, suçlamaları kabul etmedi.

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'TEPKİ VERİNCE ODADAN ÇIKTI'

G.K. ise ifadesinde, kendisinin de sağlık çalışanı olduğunu, 1 hafta önce tanıştığı doktorun isminin 'Atakan' olduğunu söylediğini belirterek, "Ameliyattan sonra gerek olmamasına rağmen ultrason çekeceğini söyleyerek, uyandırma bölümündeki perdeleri kapattırdı. Ultrason bahanesiyle cinsel saldırıda bulunduğunu anlayınca tepki gösterdim. Bunun üzerine odadan çıktı. Ağlamaya başladım. Bir personel içeri girerek neden ağladığımı sordu. Başıma gelenleri anlattıktan sonra kendini 'Atakan' olarak tanıtan doktorun kim olduğunu öğrenmesini istedim" dedi.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Savcılık, iddianamede, alınan tanık ifadeleri ve hastanenin kamera kayıtlarını incelenmesi sonucu İsa Ö.K.'nın, ultrason bahanesiyle G.K.'ye yönelik cinsel saldırı eylemini gerçekleştirmeye çalıştığını; ancak hastanın tepki vermesi üzerine eylemin teşebbüste kaldığını, bu nedenle TCK'nın ilgili maddesi gereği 4,5 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İddianame, Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

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(DHA)

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