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Kameranın açısını değiştiren çinko hırsızları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 12:14 | Son Güncelleme

Kurban Bayramının ikinci gününde iş yerlerinin kapalı olmasını fırsat bilen 4 hırsız, Esenyurt’ta kamyonetle kapısını kırarak girdikleri depodan 30 bin lira değerinde çinko çalarak kayıplara karıştı.

Kameranın açısını değiştiren çinko hırsızları kamerada

Kurban Bayramının ikinci gününde iş yerlerinin kapalı olmasını fırsat bilen 4 hırsız, Esenyurt’ta kamyonetle kapısını kırarak girdikleri depodan 30 bin lira değerinde çinko çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, şahıslardan biri görüntülenmemek için kameranın açısını değiştirdi.
Olay, Kurban Bayramının ikinci günü Esenyurt Osmangazi Mahallesi İrem Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram günü depoda kimsenin olmadığını fırsat bilen 3 hırsız, plakasız açık kasa kamyonetle iş yerinin kapısını kırdı. İçeriye giren şapkalı hırsızlar, el birliğiyle depoda bulunan 30 bin lira değerindeki çinkoları kamyonete yükledikten sonra kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Açısını değiştirdi ama yine de görüntülendi
Görüntülerde, kamyonetle içeriye giren hırsızlar depodaki çinkoları kaldırıyor. Kamyonetin kasasına malzemeleri yükleyen şahıslar, dakikalar içerisinde el birliğiyle hırsızlığı gerçekleştiriyor. Hırsızlardan biri kamyonetin üstünde çinkoları kasaya yerleştirirken, sopayla da güvenlik kamerasına vuruyor. Hırsız vurarak açısını değiştirdiği kamera tarafından görüntülenmekten kurtulamıyor.

Olaydan 4 gün sonra yakalandı
Olayın ardından depo sahibi G.K.’nın ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, hırsızların eşkallerini tespit etti. Kimliğinin Bahtiyar D.(40) olduğu belirlenen şahıs, polis ekipleri tarafından olaydan 4 gün sonra kamyonetle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Suç makinesi hırsız tutuklandı
Şubeye götürülen şahsın emniyette çeşitli suçlardan 14 adet kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadesi alınarak sorgulanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer hırsızların yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor.

Kameranın açısını değiştiren çinko hırsızları kamerada

Kameranın açısını değiştiren çinko hırsızları kamerada

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