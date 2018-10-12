Kameraya fena yakalandı! Suç ortağı aranıyor

Fatih'te bir bankanın ATM'sine kart kopyalama cihazı yerleştirildiği yönünde polis ekiplerine ihbar yapıldı. Polis ekipleri banka ATM'sini yakın takibe alarak konuyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, 6 Ekim'de kart kopyalama aparatını sökmeye gelen 28 yaşındaki H.K.Y.'yi gözaltına aldı. H.K.Y.'nin yapılan üst aramasında kart kopyalama cihazı ve kamera ele geçirildi.
ŞÜPHELİNİN YERLEŞTİRDİĞİ CİHAZLA 15 BİN LİRA ÇEKMİŞLER
Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen H.K.Y.'nin yapılan detaylı incelemesinde 27 Eylül'de de aynı bankanın Fatih'te bulunan başka bir ATM'sine, aynı yöntemle aparat yerleştirip kart kopyaladığı ve H.K.Y.'nin henüz kimliği belirlenemeyen suç ortağı tarafından 15 bin lira para çekildiği tespit edildi.
SUÇ ORTAĞI ARANIYOR
Polis ekipleri H.K.Y.'nin suç ortağı olduğu iddia edilen kişinin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K.Y., 7 Ekim'de sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli H.K.Y.'nin banka ATM'sine cihaz yerleştirdiği anlar bankanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
DHA
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