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  4. Kameraya poz verdikleri sırada dehşeti yaşadılar! 13 kişi yaralandı

Kameraya poz verdikleri sırada dehşeti yaşadılar! 13 kişi yaralandı

04.02.2024 20:22 | Son Güncelleme:
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Tayland'da dehşet verici bir olay yaşandı. 13 kişiden oluşan bir grup kadın, kameraya poz verdikleri sırada bulundukları balkonun çökmesi sonucu yaralandı.

Kameraya poz verdikleri sırada dehşeti yaşadılar! 13 kişi yaralandı

Tayland’ın Chiang Mai şehrinde bir grup kadın, bir seminere katılmak üzere bulundukları otelin balkonunda kameraya poz verdikleri sırada ikinci kattan bahçeye düştü. Sabah saatlerinde yaşanan kaza anı, otelin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Polis Şefi Chalit Thipkham yaptığı açıklamada, Ban Chang Kham Luang ilçesinde yer alan otelde yerel saatle 07.30 saatlerinde gerçekleşen kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 13 kadının yaralandığını belirtti.

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Thipkham, yapılan ilk incelemelerde çöken balkon bölümünün binanın imar planında yer almadığını ve sonradan eklendiğinin tespit edildiğini aktararak, otelin işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldığını ifade etti.

Kaza geçiren grubun bölgedeki bir hastanede gönüllü olarak görev yapan kadın sağlık çalışanları olduklarını ve bir seminere katılmak üzere otelde bulundukları ifade edildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Tayland kamera
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