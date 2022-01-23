Kameraya yansıdı! Taş taklidi yapan domuz balığını görenler şaşkınlığa uğradı

Kızıldeniz türü olan ve Akdeniz kıyıklarında oldukça çok rastlanılan domuz balığının (Stephanolepis Diaspros) kamufle olmak özelliğini, Konyaaltı Sahili açıklarında dalış yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu kaydetti.

TEHDİT OLARAK ALGILADI

Domuz balığı, taşlık alanda denk geldiği profesörü tehdit olarak algıladı.

İlginç savunma mekanizmasıyla şaşkınlığa uğratan balık, sık sık etrafı kolaçan etti.

Yakınında yüzdüğü taşların rengini alarak hareketsiz bir cisim olarak kalmaya çalıştı.

"TAŞ TAKLİDİ YAPARAK KAMUFLE OLUYOR"

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, sualtı kamerasıyla kaydettiği domuz balığının görüntüsünü şu not ile sosyal medya hesabından paylaştı:

“Bir Kızıldeniz türü olan bu balık domuz balığı olarak bilinmektedir. Bu balığı Koreliler de domuz balığı olarak bilmektedir. Bilimsel adı Stephanolepis diaspros olan balığı dalışlarımızda sıklıkla görüyoruz. Bulunduğu ortamda çok iyi kamufle olan bu balık Konyaaltı plajında adeta bir taş gibi hareketsiz kalıp ve taş rengine dönüp taş taklidi yaparak kamufle olmaktadır.

Rengini değiştirmiş ve hareketsiz gördüğümüz balık, çekimler sırasında hareketleniyor ve yer değiştiriyor. Doğada her canlının bir savunma mekanizması var. Rengi yeşilimsi olan bu balık, yanına veya arkasına gizlendiği objenin rengine dönerek düşmanlarından korunuyor”

(İHA)

