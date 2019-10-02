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Kamerun'da 5 ayrılıkçı lider silah bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 21:38 | Son Güncelleme

Kamerun'da 5 ayrılıkçı lider silah bıraktı

Kamerun'da hükümetin, İngilizce konuşulan (Anglofon) bölgelerdeki ayrılıkçı krizi çözmek için başlattığı Kapsamlı Ulusal Diyalog süreci kapsamında 5 ayrılıkçı lider silah bıraktı.

Yerel basındaki haberlere göre, diyalog toplantılarının sözcüsü George Ewane, düzenlediği basın toplantısında, 5 ayrılıkçı liderin silah bıraktığını belirtti.

Silah bırakan ayrılıkçı liderlerin, Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerine barış getirme çağrısına uyduklarını dile getiren Ewane, eski ayrılıkçı liderlerin toplantılar kapsamında kurulan komitelere katılarak diyalog için çalışacaklarını söyledi.

Ewane ayrıca pazartesi günü de 30 ayrılıkçının silah bıraktığını hatırlattı.

Silah bırakan ayrılıkçılar, Anglofon ülküsünü savundukları için hapse girenlerin serbest bırakılmasını, genel af çıkarılmasını ve valilerin Kamerun halkı tarafından belirlenmesini talep ediyor.

Diğer yandan 30 Eylül'de başlayan sürece bazı ayrılıkçı liderler federalizm taleplerini yenileyerek katılmayı reddetti.

Cuma günü sona erecek toplantılarda, ülkenin Anglofon Kuzey-Batı ve Güney-Batı bölgelerinde 2016'dan bu yana süren ayrılıkçı kriz ele alınıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 74. Genel Kurulu sırasında Kamerun Dışişleri Bakanı Mbella Lejeune ile görüşmüş, diyalog toplantılarına desteğini açıklamıştı.

- Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon bölgesindeki okul ve mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016 yılının son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrılıkçılar, 1 Ekim 2017'de Sisiku Ayuk Tabe liderliğinde Kumbo kentinde "Ambazonya" adını verdikleri devlet kurduklarını ilan etmişti.

Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan Tabe, Ocak 2018'de Nijerya'da yakalanıp Kamerun'a iade edilmişti.

Başkent Yaounde'deki askeri mahkeme, 20 Ağustos'ta, ayrılıkçı lider Tabe ve 9 destekçisine "isyan" suçundan ömür boyu hapis cezası vermişti.

Son verilere göre, Anglofon krizinde en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 530 bin kişi ülke içinde yerinden oldu ve 40 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

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